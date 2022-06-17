Nükleer veto yedi

Avrupa Komisyonu geçen şubat ayında büyük tartışmalara neden olan bir kararla nükleer ve doğalgazı yeşil enerji olarak kabul edileceğini açıklamıştı.

Komisyon bu kararı, “Net sıfır hedefleri yolunda kömürden çıkış için en iyi olmayan yolların da uygulanması gerekiyor” diye savunmuştu.



AB’nin iklim hedefleriyle çelişen bu karar, Avrupa Parlamentosu’nun Ekonomi ve Mali İşler (ECON) ve Çevre (ENVI) komiteleri tarafından geri alındı ve nükleer ile doğalgazın AB Taksonomisi’nde yer almasını veto etti.

76’ya 62 alınan kararda gerekçe olarak nükleer ve doğalgazı yeşil olarak kabul etmenin AB hedefleriyle çeliştiği ve yatırımcıların kafasını karıştırdığına işaret edildi.



Ama bu veto, nükleer ve doğalgazın yeşil sayılması yönündeki eski kararı ortadan kaldırmıyor. Bunun için temmuz ayı başında yapılması planlanan genel kurulda da teklifin veto edilmesi gerekiyor ve bunun için 705 milletvekilinin 353’ünün ret oyuna ihtiyaç var. Hatırlanacağı üzere

Haziran ayı başında Çevre Komitesi’ndeki tüm olumlu sinyallere rağmen genel kurulda Sosyal İklim Fonu, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmaları ve Emisyon Ticaret Sistemi reddedilmişti.

