Nükleerde Rus desteği: Kazakistan tarihi adımı atıyor

Kazakistan ilk nükleer santralin inşası için Rusya ile hükümetlerarası anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Rusya'nın TASS haber ajansına göre anlaşmanın bu yıl sonuna kadar imzalanması bekleniyor.

Rusya ve Kazakistan geçtiğimiz hafta bir anlaşmaya vararak, Kazakistan'da bir nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin zaman çizelgesini belirleyen belgeleri imzayı atmıştı.

Anlaşma, Rusya'nın atom enerjisi şirketi Rosatom'un genel müdürü Aleksey Likaçev ve Kazakistan Atom Enerji Ajansı başkanı Almasadam Satkaliyev tarafından St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda düzenlenen törenle imzalanmıştı.

URANYUM NASIL DEPOLANCAK?

Astana Times'a göre santralin işleyişini desteklemek için stratejik bir uranyum rezervi kurulacak. Uranyumun uluslararası standartlara göre zenginleştirilmeden cevher olarak depolanacağı belirtiliyor.

