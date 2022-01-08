Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk ettiği iddialarına yalanlama

Kazakistan'da akaryakıt protestoları sonrası tansiyon dinmiş değil.

Ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmış durumda.



ESKİ BAŞBAKAN MASİMOV GÖZALTINA ALINDI

Bir yandan gözaltılar da sürüyor. Protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta görevinden alınan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı.

Masimov geçici tutuklama merkezine götürüldü.

Karim Masimov

2016’da Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı'na getirilen Karim Masimov, iki kez de Başbakanlık görevini yürütmüştü.



Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de, yine geçen hafta, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER DEVREDE



Protestoların ardından ülkede üst düzey güvenlik önlemleri sürüyor. Başkent Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu.



Şehirde, başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.

BAŞKENT NUR SULTAN'DA ATM KUYRUĞU



Bankalar ile döviz bürolarının çalışmalarının askıya alınması ve internet kesintisi nedeniyle kent sakinleri ATM’ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tokayev'in talebiyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün gönderdiği 2 bin 500 asker ülkede konuşlandı.



Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, askerlerin Almatı kentine sevk edildiğini aktardı.



Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus askerlerinin gönderilmeye devam ettiğini açıkladı.

TOKAYEV'DEN PUTİN'E TEŞEKKÜR



Cumhurbaşkanı Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleşti.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Tokayev, Putin'e desteği için teşekkür etti, Kazakistan'daki durumun istikrara kavuştuğunu da iletti.

NURSULTAN NAZARBAYEV ÜLKEYİ TERK ETTİ Mİ?



Protestoların başlamasının ardından merak edilen sorularından biri de ülkenin kurucu lideri Nursultan Nazarbayev'in nerede olduğuydu.



Sosyal medyada, olaylar sırasında kamuoyunun karşısına çıkmayan Nazarbayev'in ülkesini terk ettiği iddia edilmişti.



Sözcüsü Aydos Ukibay, bu iddiayı yalanladı. Ukibay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nazarbayev'in başkent Nur Sultan'da bulunduğunu, bir dizi istişare toplantıları gerçekleştirdiğini belirtti.



Açıklamada Nazarbayev'in, Cumhurbaşkanı Tokayev ile doğrudan temas halinde olduğu da vurgulandı.