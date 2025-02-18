"Nutella'nın Babası" Francesco Rivella, Sevgililer Günü'nde öldü

Dünyaca ünlü fındıklı kremanın mucidi olarak tanınan İtalyan kimyager Francesco Rivella, 97 yaşında hayatını kaybetti. Çikolata ürünleri şirketi Ferrero’da uzun yıllar çalışarak, Nutella’nın bugünkü formuna ulaşmasına katkı sağlayan isimlerden biri olarak tarihe geçen Rivella, "Nutella'nın babası" olarak da biliniyor. İtalyan kimyagerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşamını yitirdiği bildirildi.



Nutella’nın doğuşuna tanıklık eden ve markanın en önemli isimlerinden biri olan Rivella, Ferrero'nun ilk yıllarından itibaren tatlı dünyasına önemli bir katkı sundu.



NUTELLA'NIN İLK ADIMLARI



Francesco Rivella, 1952 yılında, henüz 25 yaşındayken, Ferrero'da işe başladı. Torino'da bromatolojik kimya eğitimi alan Rivella, Ferrero’nun laboratuvarında, tatlıların temel bileşenlerini inceleyen ve karışımları oluşturan ekibin başlıca üyelerindendi. İşte bu dönemde, Nutella’nın ilk kıvamına ulaşabilmek için yapılan denemeler ve formül geliştirme süreci başladı.



Nutella'nın doğuşu ise, 1946’da üretilen “Giandujot” adlı fındık ve çikolata karışımına dayanıyor. Bu ürün, dilimlenebilir yapısı ile dikkat çekerken, 1951’de daha kremsi bir hale gelerek “SuperCrema” adıyla piyasaya sunuldu. Nihayetinde, 1964 yılında yapılan son tarif değişiklikleriyle Nutella'nın bugünkü formülü şekillendi.

NUTELLA'NIN İÇİNDE NE VAR?



İtalyan gazeteci Gigi Padovani, Mondo Nutella (Nutella Dünyası) adlı kitabında, Francesco Rivella ve Ferrero'nun yöneticisi Michele Ferrero'nun dünya çapında tatlıları araştırarak, sadece taklit etmek değil, onları daha da iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatıyor.



Ferrero’nun internet sitesine göre Nutella, yedi temel bileşenden oluşuyor: şeker, palm yağı, fındık, süt, kakao, lesitin ve vanilin.



Francesco Rivella, emekli olduktan sonra Alba'ya yerleşti ve burada tarıma yönelerek meyve yetiştiriciliğiyle ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda, geleneksel İtalyan sporu pallapugno’nun gelişimine de katkı sağladı.



Geride, üç oğlu, bir kızı ve yedi torunu kalan Rivella'nın ölümü, Ferrero'nun kurucusu Michele Ferrero’nun ölümünün onuncu yıldönümüne denk gelmesiyle de dikkat çekti. Bu trajik benzerlik, Rivella ve Ferrero'nun birlikte inşa ettikleri efsanevi markanın ölümsüzleşen mirasını bir kez daha hatırlatıyor.