SİNGAPUR'DAN GİRİŞ YASAĞI KARARI

Megaspeed yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada, Alice Huang'ın 30 Ağustos 2025 itibarıyla şirketten resmen ayrıldığını bildirdi.

Şirket ayrıca tüm faaliyetlerinin "meşru ve yasal" olduğunu savundu.

Singapur hükümeti ise Pazartesi günü yaptığı duyuruda, Megaspeed konusunu Washington ile görüşmeye devam etme konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Singapur yetkilileri geçen hafta Alice Huang'ın şirkette geçmişte CEO , yönetim kurulu başkanı ve kilit kontrolörlerden biri olarak görev yaptığını bildirmişti.

Polis, sunucu alımlarına dair sahte beyan şüpheleri konusunda suç işlendiğine dair yeterli delil bulamadı.

Ancak Huang, şirketteki rolünü küçümseyen ve bilerek yanlış bilgi içeren beyanlar verdiği gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı.

Singapur İçişleri Bakanlığı, Megaspeed ve altı kişi hakkındaki soruşturmalar sürerken Alice Huang'ın ülkeye yeniden girişinin yasaklandığını duyurdu.