Nvidia CEO'su istifa etmişti. Megaspeed dosyası kamuoyuna açıldı
17.11.2026 10:42
Son Güncelleme: 17.11.2026 10:43
ABD'de iki bakanlık, çip devi Nvidia'nın Asya-Pasifik ortağı Megaspeed hakkında 2024'te başlatılan ihracat kontrolü soruşturmasının ayrıntılarını ilk kez açıkladı.
ABD Ticaret ve Adalet Bakanlıkları, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed hakkında 2024 yılında başlatılan soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.
Ortak yapılan yazılı açıklamada, normal şartlarda devam eden soruşturmalara dair yorum yapılmadığı ancak bu kez bilgilerin kamu yararı gözetilerek açıklandığı vurgulandı.
Megaspeed, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Asya-Pasifik bölgesindeki iş ortağı olarak faaliyet gösteriyordu.
Şirket, Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın Megaspeed'in eski üst düzey yöneticisi Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişki yaşadığına dair haberleri n ardından mercek altına alınmıştı.
Bazı ABD'li yetkililer, Alice Huang'ın Çin'in casusluk faaliyetleriyle bağlantısı olabileceğinden şüpheleniyor.
Jensen Huang 12 Kasım'da Nvidia'daki görevinden istifa etmişti.
Nvidia CEO'su Jensen Huang
SORUŞTURMA ŞÜPHELİ YARI İLETKEN SEVKİYATIYLA BAŞLADI
ABD'li iki kurumun ortak açıklamasına göre süreç, hassas yarı iletkenlerin yasa dışı yollarla başka yerlere yönlendirilmesi ihtimaline karşı yürütülen proaktif denetimlerde şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesiyle başladı.
Ticaret Bakanlığı, olası ihracat kontrolü ihlalleri gerekçesiyle 2024 yılında Megaspeed hakkında resmi inceleme başlattı.
Bakanlık müfettişleri Mayıs 2025'te Nvidia'dan Megaspeed'e yapılan doğrudan veya dolaylı satışlara ilişkin kayıtları talep etti.
Nvidia, bu talepten bir ay sonra, Haziran 2025'te Megaspeed'i "satış yapılmayacak şirketler" listesine ekledi.
Aynı dönemde ABD'li yetkililer, Singapur kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak Megaspeed tesislerinde yerinde ve yüz yüze son kullanım denetimi gerçekleştirdi.
Bu denetim sırasında şirketin o dönemki CEO'su olan Alice Huang'ın da ifadesi alındı.
Ortak açıklamada, söz konusu saha denetiminin ardından Adalet Bakanlığı'nın Megaspeed'e yönelik ceza soruşturmasında öncü rolü üstlendiği belirtildi.
SİNGAPUR'DAN GİRİŞ YASAĞI KARARI
Megaspeed yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada, Alice Huang'ın 30 Ağustos 2025 itibarıyla şirketten resmen ayrıldığını bildirdi.
Şirket ayrıca tüm faaliyetlerinin "meşru ve yasal" olduğunu savundu.
Singapur hükümeti ise Pazartesi günü yaptığı duyuruda, Megaspeed konusunu Washington ile görüşmeye devam etme konusunda mutabık kalındığını açıkladı.
Singapur yetkilileri geçen hafta Alice Huang'ın şirkette geçmişte CEO, yönetim kurulu başkanı ve kilit kontrolörlerden biri olarak görev yaptığını bildirmişti.
Polis, sunucu alımlarına dair sahte beyan şüpheleri konusunda suç işlendiğine dair yeterli delil bulamadı.
Ancak Huang, şirketteki rolünü küçümseyen ve bilerek yanlış bilgi içeren beyanlar verdiği gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı.
Singapur İçişleri Bakanlığı, Megaspeed ve altı kişi hakkındaki soruşturmalar sürerken Alice Huang'ın ülkeye yeniden girişinin yasaklandığını duyurdu.
ÇİN CASUSLULUĞU İDDİALARI
New York Times dahil birçok medya kuruluşu, ABD'li ve diğer hükümet yetkililerinin Alice Huang'ın Pekin adına casusluk yaptığından şüphelendiğini yazmıştı.
Reuters, basında yer alan bu casusluk iddialarının hiçbirini bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.
Konuya aşina iki kaynağın aktardığına göre ABD istihbarat birimleri, Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ile olan ilişkisini halen netleştirmeye çalışıyor.
Aynı kaynaklar, şu ana kadar toplanan kanıtların Huang'ın tam eğitimli bir casustan ziyade bilgi paylaşımında bulunan bir "istihbarat unsuru" olduğuna işaret ettiğini belirtti.
Pekin yönetimi ise Alice Huang'ın casus olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.