Nvidia CEO’su: Yapay zeka balon değil

Çip devi Nvidia'nın CEO’su Jensen Huang, mevcut tabloyu bir yapay zeka balonu olarak değil, dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Huang’a göre şirketin uzmanlaştığı bilişim türü, kod yazmaktan günlük hayattaki robot ordularını yönetmeye kadar her alana nüfuz edecek. Ancak giderek artan sayıda insan, bir dönüm noktasından gidilecek tek yolun aşağısı olduğundan endişe ediyor.

Nvidia, dün ABD makamlarına yaptığı bildirimde, büyüyen iş hacminin büyük kısmının ismi açıklanmayan dört müşteriye dayandığını ifşa etti.

Üçüncü çeyrekte 57 milyar dolarlık cironun yüzde 61’i bu müşterilerden geldi. Önceki çeyrekte dört müşteri arasındaki yoğunlaşma oranı yüzde 56 seviyesindeydi.

Geçmiş duyurular, bu müşterilerin Microsoft, Meta ve Oracle olabileceğine işaret ediyor.

Şirket ayrıca kendi çiplerini bulut müşterilerinden geri kiralamak için harcadığı parayı ikiye katlayarak 26 milyar dolara çıkardı. Bu sözleşmeler en az 2031 yılına kadar uzanıyor.

Şirket geçen çeyrekte, iki büyük müşterisi olan OpenAI’ye 100 milyar dolara kadar ve Anthropic’e 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirtmişti.

Nvidia’nın karmaşık ilişki içinde olduğu az sayıda müşteriye yüksek bağımlılığı ve bazı anlaşmaların döngüsel doğası endişeleri artırdı.

Özellikle bu kuruluşların hiçbiri henüz yapay zekadan devasa kârlar bildirmemişken bu tablo dikkat çekiyor.

Araştırma firması Elazar Advisors analisti Chaim Siegel, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyümenin çoğu zarar eden girişimlerden veya projelerden geliyor. Dolayısıyla tüm bu şirketler harcamayı durdurup kâr etmeye karar vermedikçe -ki bu neredeyse imkansız- döngü muhtemelen kötü bitecek."

CEO HUANG'DAN "YAPAY ZEKA BALON MU?" TARTIŞMALARINA YANIT

Kazanç görüşmesi esnasında Huang, piyasadaki yapay zeka balonu söylentilerinden "çok farklı" bir şey gördüklerini ifade etti.

Nvidia’nın yıllarca hüküm sürebileceği bir vizyonun parçası olarak üç geçiş sürecini ana hatlarıyla çizdi.

İlk olarak, mühendislik simülasyonları ve veri bilimi gibi yapay zeka dışı yazılımların geleneksel merkezi işlemcilerden Nvidia’nın yüksek güçlü yonga setlerine kayması süreci yaşanıyor. Ardından, kodlama asistanları gibi tamamen yeni yazılım kategorilerinin icadı geliyor.

Sonrasında ise Huang, yapay zekanın sohbet robotları gibi sanal uygulamalardan arabalar ve robotlar gibi fiziksel dünyaya sıçrayacağını öngörüyor.

Huang, vizyonunu şu sözlerle savundu:

"Bu üç temel dinamiğin her biri önümüzdeki yıllarda altyapı büyümesine katkıda bulunacak. Nvidia tercih ediliyor çünkü tekil mimarimiz bu üç geçişi de mümkün kılıyor."

Söz konusu vizyonu karşılamak için gereken tüm veri merkezlerini inşa etmek muazzam miktarda arazi ve enerji gerektiriyor.

Bu husus, şirketin hisselerini aktif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonunda tutan Spear Invest’in yatırım direktörü Ivana Delevska gibi Nvidia destekçilerini bile endişelendiriyor.

Huang konferans görüşmesinde bu endişelere değindi ve Nvidia’nın çip tedarik zinciri dışındaki faktörlerin yollarına çıkmamasını sağlamak için gayretle çalıştığını söyledi.

Huang, "Arazi, enerji ve veri merkezi binaları alanında pek çok oyuncuyla ortaklıklar kurduk ve elbette bunların finansmanını sağlıyoruz. Bunların hiçbiri kolay değil ancak hepsi ele alınabilir ve çözülebilir şeyler" diye konuştu.

REKABET KIZIŞIYOR

Diğer taraftan Google’ın çatı şirketi Alphabet ve Amazon gibi şirketler kendi yapay zeka çiplerini tasarlayıp benzer bir müşteri tabanına satmaya başlıyor.

Bazı analistler, Nvidia’nın hakimiyetini sürdüreceği bir dönemin kesin olmaktan uzak olduğunu belirtiyor.

Nvidia için "sat" notu veren Seaport Research Partners kıdemli analisti Jay Goldberg, şirketin bu yıl ve muhtemelen gelecek yıl için ürünlerinin tükendiğini söylediğini hatırlattı.

Goldberg, "Bu durum, sunabilecekleri olası yukarı yönlü sürprizlerin ne olabileceğini merak etmeme yol açıyor. Nvidia için işlerin ters gitme ihtimali, yolunda gitme ihtimalinden daha uzun bir liste oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.