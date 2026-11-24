MEGASPEED 2024'TEN BU YANA SORUŞTURMA ALTINDAYDI



Nvidia 'nın iş ortaklarından Megaspeed, yapay zeka çiplerini Çin 'e yönlendirdiği şüphesiyle 2024'ten bu yana ABD makamlarınca soruşturuluyordu.

ABD Ticaret ve Adalet Bakanlıkları, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed hakkında 2024 yılında başlatılan soruşturmanın ayrıntılarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştı .

Singapur'da da halen ayrı bir soruşturma sürecinde olan Megaspeed, Alice Huang'ın 30 Ağustos 2025'te şirketten resmen ayrıldığını duyurmuştu.

Singapur İçişleri Bakanlığı da, Megaspeed ve altı kişi hakkındaki soruşturmalar sürerken Alice Huang'ın ülkeye yeniden girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

MEGASPEED NEYLE SUÇLANIYOR?

Megaspeed, Çinli firmaların ABD ihracat kontrollerini aşabilmesi amacıyla, Nvidia çiplerini Güneydoğu Asya'daki kendi veri merkezleri için satın alarak bunları daha sonra Çin'e yönlendirmekle suçlanıyor.

Nvidia'nın gelişmiş çiplerini Çin'e satması ABD tarafından yasak ancak Singapur'da bu çiplerin yurt dışındaki şirketlere transferini yasaklayan bir düzenlemesi bulunmuyor.

ALIBABA İŞTİRAKİ APEX DE KARA LİSTEYE GİRDİ

ABD Ticaret Bakanlığı ayrıca, Alibaba'nın Singapur merkezli iştiraki olan Apex Enterprise Solutions şirketini de yine Nvidia skandalıyla ilgili olarak kara listeye aldı.

Financial Times'ın haberine göre Megaspeed, Nvidia'nın resmi bulut ortağı olabilmek için Alibaba ile olan ilişkilerini kullanmakla suçlanıyor.

Konuya yakın bir kaynağın gazeteye verdiği bilgilere göre Apex firması, Güneydoğu Asya'da bilgi işlem kapasitesi kiralamak amacıyla ön ödeme olarak Megaspeed ve diğer şirketlere yaklaşık 4,2 milyar dolar ödedi ve bunun karşılığında söz konusu şirketlerin bazı varlıklarını teminat altına aldı.



ALIBABA: TÜM YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ



Aynı kaynak, bu gibi ön ödeme anlaşmalarının veri merkezi şirketleri ile müşterileri arasında yaygın olduğunu belirtirken, Alibaba'dan yapılan açıklamada, "Apex Enterprise Solutions'ın listeye eklenmesi yanlıştır çünkü Apex, ABD ihracat kısıtlamalarına tabi gelişmiş bilgi işlem çiplerini asla yönlendirmemiştir. Haklarımızı ve itibarımızı korumak için tüm yasal yollara başvuracağız." ifadeleri kullandı.