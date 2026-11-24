Nvidia çiplerini Çin'e kaçırdığı öne sürülen Megaspeed ABD'de kara listeye girdi
24.11.2026 11:54
Çin casusu olmakla suçlanan Alice Huang'ın, Jensen Huang'la ilişkisi sırasında, bir yılı aşkın süre boyunca Çin istihbaratıyla temasta olduğu iddia ediliyor.
ABD merkezli yapay zeka çip devi Nvidia'daki CEO Jensen Huang'ın istifasıyla sonuçlanan yasak aşk ve casusluk skandalının odağındaki Çin iş kadınının eski şirketi Megaspeed ABD'de kara listeye alındı.
Yapay zeka çiplerini Çin'e yönlendirdiği şüphesiyle 2024'ten bu yana ABD makamlarınca soruşturulan .
Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed, eski yönetilerinden Çinli iş insanı Alice Huang'ın, çip devi Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkınca bir kez daha mercek altına alınmıştı.
Pekin adına casusluk yapmakla suçlanan Alice Huang'ın, Jensen Huang'la ilişkisi sırasında, bir yılı aşkın süre boyunca Çin istihbaratıyla temasta olduğu iddiası, yine skandalı ortaya çıkaran New York Times gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı .
Skandalın ardından hakkında şirket içi soruşturma başlatılan ve bu gelişme üzerine istifa eden Jensen Huang dün tekrar aynı göreve getirildi.
HUANG TEKRAR CEO OLDU, MEGASPEED'İN KARA LİSTEYE GİRDİĞİ HABERİ GELDİ
Evlilik dışı ilişkisinin ifşa olması ve casusluk iddialarının ortaya atılması üzerine 12 Kasım'da görevinden istifa eden Jensen Huang'ın dün tekrar CEO görevine getirilmesinin ardından, gündemi sarsan Nvidia olayında son gelişme, ABD Ticaret Bakanlığı'nın, Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Megaspeed'i ve Tayland ile Malezya'daki iştiraklerini ticaret kara listesine alması oldu.
ABD Ticaret Bakanlığının yayımladığı duyuruda, kara listeye alınan bu şirketlerin gelişmiş bilgisayar çiplerini izin verilmeyen kişi veya kuruluşlara aktarma riski taşıdığı belirtildi.
Duyuruda, karar kapsamında, ABD ihracat kontrolüne tabi ürünlerin söz konusu şirketlere gönderilmesi veya ABD içinde bu şirketlere devredilmesi için Ticaret Bakanlığından izin alınmasının zorunlu hale geldiği bildirildi.
Buna göre Megaspeed ve Tayland ile Malezya'daki iştiraklerinin izin başvurularının reddedilmesi bekleniyor.
Singapur İçişleri Bakanlığı, Megaspeed ve altı kişi hakkındaki soruşturmalar sürerken Alice Huang'ın ülkeye yeniden girişinin yasaklandığını açıklamıştı.
MEGASPEED 2024'TEN BU YANA SORUŞTURMA ALTINDAYDI
Nvidia'nın iş ortaklarından Megaspeed, yapay zeka çiplerini Çin'e yönlendirdiği şüphesiyle 2024'ten bu yana ABD makamlarınca soruşturuluyordu.
ABD Ticaret ve Adalet Bakanlıkları, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed hakkında 2024 yılında başlatılan soruşturmanın ayrıntılarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştı .
Singapur'da da halen ayrı bir soruşturma sürecinde olan Megaspeed, Alice Huang'ın 30 Ağustos 2025'te şirketten resmen ayrıldığını duyurmuştu.
Singapur İçişleri Bakanlığı da, Megaspeed ve altı kişi hakkındaki soruşturmalar sürerken Alice Huang'ın ülkeye yeniden girişinin yasaklandığını açıklamıştı.
MEGASPEED NEYLE SUÇLANIYOR?
Megaspeed, Çinli firmaların ABD ihracat kontrollerini aşabilmesi amacıyla, Nvidia çiplerini Güneydoğu Asya'daki kendi veri merkezleri için satın alarak bunları daha sonra Çin'e yönlendirmekle suçlanıyor.
Nvidia'nın gelişmiş çiplerini Çin'e satması ABD tarafından yasak ancak Singapur'da bu çiplerin yurt dışındaki şirketlere transferini yasaklayan bir düzenlemesi bulunmuyor.
ALIBABA İŞTİRAKİ APEX DE KARA LİSTEYE GİRDİ
ABD Ticaret Bakanlığı ayrıca, Alibaba'nın Singapur merkezli iştiraki olan Apex Enterprise Solutions şirketini de yine Nvidia skandalıyla ilgili olarak kara listeye aldı.
Financial Times'ın haberine göre Megaspeed, Nvidia'nın resmi bulut ortağı olabilmek için Alibaba ile olan ilişkilerini kullanmakla suçlanıyor.
Konuya yakın bir kaynağın gazeteye verdiği bilgilere göre Apex firması, Güneydoğu Asya'da bilgi işlem kapasitesi kiralamak amacıyla ön ödeme olarak Megaspeed ve diğer şirketlere yaklaşık 4,2 milyar dolar ödedi ve bunun karşılığında söz konusu şirketlerin bazı varlıklarını teminat altına aldı.
ALIBABA: TÜM YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ
Aynı kaynak, bu gibi ön ödeme anlaşmalarının veri merkezi şirketleri ile müşterileri arasında yaygın olduğunu belirtirken, Alibaba'dan yapılan açıklamada, "Apex Enterprise Solutions'ın listeye eklenmesi yanlıştır çünkü Apex, ABD ihracat kısıtlamalarına tabi gelişmiş bilgi işlem çiplerini asla yönlendirmemiştir. Haklarımızı ve itibarımızı korumak için tüm yasal yollara başvuracağız." ifadeleri kullandı.