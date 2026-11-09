Nvidia patronunun yasak ilişkisinde Çin casusluğu şüphesi. Alice Huang kimdir?
09.11.2026 09:42
Dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın, Çin adına casusluk yapmakla suçlanan veri merkezi yöneticisi Alice Huang ile ilişki yaşadığı iddia edildi.
Dünyanın en değerli şirketi konumundaki ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın tepe yöneticisi Jensen Huang'ın, yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Alice Huang'ın Pekin yönetimi adına casusluk faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.
Hakkındaki kamuya açık bilgilerin son derece sınırlı olduğu bilinen Alice Huang'ın, Huang Le adını da kullandığı ve Singapur merkezli Megaspeed International adlı veri merkezi şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri olduğu öğrenildi.
İlk olarak New York Times gazetesinin duyurduğu olayda, Nvidia patronunun bir casusluk girişiminin hedefi haline geldiği aktarıldı.
Aynı soyadını taşımalarına karşın Alice Huang ile Tayvan doğumlu 63 yaşındaki Nvidia CEO'su Jensen Huang arasında herhangi bir akrabalık bağı yok.
AFP ajansının istihbarat takibine dair bilgilendirilen kaynaklara dayandırdığı haberde, Alice Huang'ın iyi derecede İngilizce konuştuğu ve küresel yapay zeka çip sektörünün en üst kademelerinde güçlü bağlantılara sahip olduğu ifade edildi.
Washington ve Pekin yönetimlerinin potansiyel askeri uygulamaları da bulunan gelişmiş yapay zeka sistemleri geliştirmek için kıyasıya yarıştığı dönemde, küresel çip sektörü iki ülke arasında yüksek güvenlik hassasiyeti taşıyor.
İnternet ortamında yapılan araştırmalarda, Çin merkezli bir fon veri tabanında Alice Huang'a ait fotoğraflı kısa bir özgeçmişe ulaşıldı.
Bu özgeçmişte Huang'ın daha önce HSBC bankasında çalıştığı, Çin devlet televizyonu CCTV ile Hunan TV'de muhabirlik yaptığı bilgileri yer aldı.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Alice Huang ile basına yansıyan fotoğrafı.
YASAK AŞK NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Geçen hafta basına yansıyan haberlerde ikili arasında yakın bir ilişki bulunduğu belirtilirken, Jensen Huang çalışanlarına yaptığı açıklamada eşine sadık kalmadığı için "derin üzüntü duyduğunu" bildirdi.
Nvidia patronunun şirket çalışanlarına yaptığı açıklamada, "Eşime sadakatsizlik ettiğim için çok üzgünüm" dediği aktarıldı.
İş dünyasının 2024 yılındaki bir etkinliğinde çekilerek LinkedIn'de paylaşılan fotoğrafta, deri ceketiyle tanınan Nvidia patronunun gösterişli takılar takan uzun saçlı bir kadının yanında oturduğu ve bu kişinin Alice Huang olduğu öğrenildi.
İkili, 2025 yılında ise Tayvan'ın en büyük teknoloji fuarı Computex sırasında Taipei'deki bir Çin restoranında Jensen Huang tarafından verilen akşam yemeğine birlikte katıldı.
Yemek sırasında gazeteciler, cam pencereler ve kapıların ardından içerideki hareketliliği kaydederken, Jensen Huang ve üzerinde pembe elbise bulunan Alice Huang davetlilerle vakit geçirdi.
Basına yansıyan canlı yayın görüntülerinde, Jensen Huang'ın dışarıdaki gazetecilerle konuştuktan sonra restorana geri döndüğü sırada Alice Huang'ın onu takip ettiği ve elini sırtının alt kısmına dokundurduğu yer aldı.
Aynı görüntülerde Jensen Huang'ın Alice Huang'a sarıldığı, Huang'ın da kendisini sağ yanağından öptüğü kameralara yansıdı.
İkilinin restorandan aynı otomobile binerek ayrıldığı görüldü.
Jensen Huang ve ABD Başkanı Donald Trump
VERİ MERKEZİ ŞİRKETİNE YÖNELİK ÇİP KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI
New York Times ve Wall Street Journal gazetelerine göre ABD'li yetkililer, geçen yıl Alice Huang'ın bir casus olarak Jensen Huang'ı hedef aldığı sonucuna vardı.
O dönemde Huang'ın, diğer şirketlere yapay zeka eğitimi ve çalıştırılması için işlem gücü kiralayan veri merkezi şirketi Megaspeed International'da üst düzey yönetici olduğu belirtildi.
Megaspeed şirketinin internet sitesinde kendisini "Nvidia'nın Asya-Pasifik bölgesindeki bilişim gücü bulut operasyonlarının çekirdek iş ortağı" olarak tanımladığı aktarıldı.
Şirketin LinkedIn profilinde Singapur, Malezya ve Endonezya'da ofislerinin bulunduğu, 2 ila 10 çalışanı ve 25 "bağlantılı üyesi" olduğu iddia ediliyor.
Singapur hükümetinin internet sitesindeki kayıtlara göre ise firmanın önceki adının 7Road International olduğu ve bunun Çinli video oyun şirketi 7Road ile bağlantı ihtimaline işaret ettiği ifade edildi.
Washington yönetimi, ulusal güvenlik endişelerini ve yapay zeka yarışında önde kalma hedefini gerekçe göstererek Nvidia'nın geliştirdiği en ileri teknolojiye sahip silikon çiplerin Çin'e ihracatına kısıtlamalar uyguluyor.
Öte yandan New York Times gazetesi, ABD hükümetinin Nvidia çiplerini potansiyel olarak Çin'e yönlendirdiği şüphesiyle 2024 yılından bu yana Megaspeed şirketini soruşturduğunu yazdı.
Şirketin aynı zamanda Singapur makamları tarafından da soruşturulduğu, Singapurlu yetkililerin 2025 yılında Alice Huang'ı sorguladığı aktarıldı.
Bloomberg de geçen yıl Singapur makamlarının, Nvidia çiplerini Çin'e yasa dışı yollardan soktuğu iddiasıyla Megaspeed hakkında inceleme yürüttüğünü duyurmuştu.
Megaspeed şirketi ise Aralık 2025'te bir açıklama yaparak haberi inkar etti.
Şirketin açıklamasında, "Haber, yasa dışı çip transferlerine karışmış olabileceğimize dair imalar da dahil yanıltıcı bilgiler ve yanlış iddialar içermektedir" ifadelerini kullandı.