Nvidia patronunun yasak ilişkisinde Çin casusluğu şüphesi. Alice Huang kimdir?

Dünyanın en değerli şirketi konumundaki ABD 'li çip üreticisi Nvidia 'nın tepe yöneticisi Jensen Huang'ın, yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Alice Huang'ın Pekin yönetimi adına casusluk faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

Hakkındaki kamuya açık bilgilerin son derece sınırlı olduğu bilinen Alice Huang'ın, Huang Le adını da kullandığı ve Singapur merkezli Megaspeed International adlı veri merkezi şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri olduğu öğrenildi.

İlk olarak New York Times gazetesinin duyurduğu olayda, Nvidia patronunun bir casusluk girişiminin hedefi haline geldiği aktarıldı.

Aynı soyadını taşımalarına karşın Alice Huang ile Tayvan doğumlu 63 yaşındaki Nvidia CEO'su Jensen Huang arasında herhangi bir akrabalık bağı yok.

AFP ajansının istihbarat takibine dair bilgilendirilen kaynaklara dayandırdığı haberde, Alice Huang'ın iyi derecede İngilizce konuştuğu ve küresel yapay zeka çip sektörünün en üst kademelerinde güçlü bağlantılara sahip olduğu ifade edildi.

Washington ve Pekin yönetimlerinin potansiyel askeri uygulamaları da bulunan gelişmiş yapay zeka sistemleri geliştirmek için kıyasıya yarıştığı dönemde, küresel çip sektörü iki ülke arasında yüksek güvenlik hassasiyeti taşıyor.

İnternet ortamında yapılan araştırmalarda, Çin merkezli bir fon veri tabanında Alice Huang'a ait fotoğraflı kısa bir özgeçmişe ulaşıldı.

Bu özgeçmişte Huang'ın daha önce HSBC bankasında çalıştığı, Çin devlet televizyonu CCTV ile Hunan TV'de muhabirlik yaptığı bilgileri yer aldı.