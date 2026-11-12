Nvidia skandalı. Casuslukla suçlanan kadın Çin'e döndü
12.11.2026 06:50
Nvidia yönetimi CEO Jensen Huang'ı görevden almayı tartışırken, casuslukla suçlanan Alice Huang Pekin'e döndü
Dünyanın en büyük yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'daki "bal tuzağı" skandalına ilişkin iddiaların odağındaki şüpheli Alice Huang Çin'e döndü. Şirket CEO Jensen Huang'ı görevden almayı tartışıyor.
Dünyada piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket olan ABD'li çip üreticisi Nvidia'yı sarsan casusluk skandalının etkileri büyüyerek devam ediyor.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ilişki yaşadığını kabul ettiği ve Çin'e istihbarat sızdırdığı öne sürülen kadın memleketi Pekin'e döndü. Bloomberg News'un haberinde, casusluk şüphelisi Alice Huang'ın güvenlik yetkililerinin bilgisi dahilinde Pekin'de yaşadığı belirtildi.
GÖREVDEN ALINACAK MI?
Skandalın ardından birkaç günde piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar gerileyen Nvidia'nın yönetim kurulu, şirketin uzun süredir görevde olan Üst Yöneticisi (CEO) Huang'ı görevden alıp almamaya karar vermek üzere toplandı.
ABD istihbaratının casusluk iddiasını içeren raporunun ardından soruşturma başlatan şirkette, kurucu ortak Huang'ın belirgin bir halefi bulunmuyor. Huang, Nvidia hisselerinin yaklaşık yüzde 3,6'sına sahip. Bloomberg, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Nvidia yönetim kurulunun Huang'ın yerine geçebilecek isimleri belirlemek için dışarıdan bir şirketle çalıştığını bildirdi.
Nvidia CEO'su Jensen Huang ile casuslukla suçlanan Alice Huang böyle görüntülenmişti.
BİR YASAK İLİŞKİ İDDİASI DAHA
New York Times da CEO Huang'ın kendisine bağlı çalışan bir şirket yöneticisiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığını öne sürdü. Gazete, şirkette çalışmış beş kişiye dayandırdığı haberinde, söz konusu kişinin Nvidia Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kimberly Powell olduğunu iddia etti.
AMERİKAN İSTİHBARATI BELİRLEDİ
Dünyanın en değerli şirketi konumundaki ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın tepe yöneticisi Jensen Huang'ın, yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Alice Huang'ın Pekin yönetimi adına casusluk faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.
New York Times'ın ekim sonunda yayımladığı habere göre ABD istihbarat yetkilileri, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed ile bağlantılı Çinli yönetici Alice Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığını belirledi.
ABD makamlarının Alice Huang'ı, ihracatı kısıtlanan gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e ulaştırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle daha önce de takibe aldığı aktarıldı. Haberde, söz konusu ilişkinin Alice Huang'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka politikalarına ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgi edinme imkanı sağlamış olabileceği öne sürüldü.
Jensen Huang, "Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm." dedi.
EŞİNİ ALDATTIĞINI KABUL ETTİ
63 yaşındaki Jensen Huang, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul ederek ailesinden özür diledi. Huang, "Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm." dedi.
BAĞIMSIZ SORUŞTURMA
Nvidia yönetim kurulu, pazar günü yayımladığı açıklamada, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirket açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenliğinin veya Nvidia'ya ait ticari sırların tehlikeye atıldığına inanmak için herhangi bir neden bulunmadığı vurgulandı. Bununla birlikte iddialara ilişkin mevcut bütün bilgilerin inceleneceği kaydedildi.
TRUMP: ONURLU BİR İNSAN
ABD Başkanı Donald Trump da Nvidia CEO'suna yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Huang'ı onurlu bir insan olarak nitelendiren Trump, Nvidia CEO'sunun başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Trump, Huang'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyarete katılıp katılmayacağı sorusuna ise onu yanında götürebileceğini belirterek yanıt verdi. New York Times'ın haberine göre Trump, Huang'ın Çinli iş insanıyla ilişkisine yönelik istihbarat bulguları hakkında yaklaşık bir yıl önce bilgilendirilmiş ancak herhangi bir adım atmamıştı. Trump, bu konuda harekete geçmemiş olmaktan pişmanlık duymadığını da ifade etti.
ÇİN İDDİALARI REDDETTİ
Pekin yönetimi ise Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğüne yönelik iddiaları reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sözde Çinli casus anlatısının tamamen temelsiz bir karalama girişimi olduğunu savundu.
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi komite başkanları, Jensen Huang'ın 18 Kasım'da Kongre'de kapalı bir bilgilendirme toplantısına katılmasını talep etti. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar ve İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford tarafından gönderilen mektupta, Huang'ın Alice Huang ile ilişkisi ve Nvidia'nın yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı uyguladığı güvenlik protokolleri hakkında bilgi vermesi istendi.