Nvidia skandalı. Casuslukla suçlanan kadın Çin'e döndü

EŞİNİ ALDATTIĞINI KABUL ETTİ

63 yaşındaki Jensen Huang, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul ederek ailesinden özür diledi. Huang, "Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm." dedi.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA

Nvidia yönetim kurulu, pazar günü yayımladığı açıklamada, şirketin kurucusu ve CEO 'su Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirket açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenliğinin veya Nvidia'ya ait ticari sırların tehlikeye atıldığına inanmak için herhangi bir neden bulunmadığı vurgulandı. Bununla birlikte iddialara ilişkin mevcut bütün bilgilerin inceleneceği kaydedildi.

TRUMP: ONURLU BİR İNSAN

ABD Başkanı Donald Trump da Nvidia CEO'suna yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Huang'ı onurlu bir insan olarak nitelendiren Trump, Nvidia CEO'sunun başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Trump, Huang'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyarete katılıp katılmayacağı sorusuna ise onu yanında götürebileceğini belirterek yanıt verdi. New York Times'ın haberine göre Trump, Huang'ın Çinli iş insanıyla ilişkisine yönelik istihbarat bulguları hakkında yaklaşık bir yıl önce bilgilendirilmiş ancak herhangi bir adım atmamıştı. Trump, bu konuda harekete geçmemiş olmaktan pişmanlık duymadığını da ifade etti.

ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

Pekin yönetimi ise Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğüne yönelik iddiaları reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sözde Çinli casus anlatısının tamamen temelsiz bir karalama girişimi olduğunu savundu.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi komite başkanları, Jensen Huang'ın 18 Kasım'da Kongre'de kapalı bir bilgilendirme toplantısına katılmasını talep etti. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar ve İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford tarafından gönderilen mektupta, Huang'ın Alice Huang ile ilişkisi ve Nvidia'nın yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı uyguladığı güvenlik protokolleri hakkında bilgi vermesi istendi.