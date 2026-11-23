Bu " bal tuzağı " skandalını geçen ay yayımladığı bir haberle ortaya çıkaran Amerikan New York Times gazetesi, şimdi de iddiaların odağındaki Alice Huang'ın, Jensen Huang ile olan ilişkisi döneminde, bir yıldan uzun süre boyunca Çin 'in en üst düzey istihbarat teşkilatının bir yetkilisiyle temas haline olduğunu yazdı.

Bu görüşmelerle ilgili istihbarat raporları hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Alice Huang'ın 2025 baharından, bu yılın sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir görevliyle temas halinde olduğu ifade edildi.

Nvidia , Jensen Huang ve Washington'daki Çin Büyükelçiliği sözcülerinin konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi.