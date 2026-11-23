Nvidia skandalında NYT'den yeni iddia: Çin istihbaratıyla 1 yıldan fazladır temastaydı
23.11.2026 09:35
New York Times, istihbarat raporlarını hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı yeni haberinde casusluk iddialarının arkasında durduğunu gösterdi.
Çip devi Nvdia CEO'su Jensen Huang'ın Çin'e casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla evlilik dışı ilişkisini ortaya çıkaran New York Times gazetesi, iddialarını destekleyen yeni bir habere imza attı.
Dünyanın en büyük şirketlerinden ABD merkezli çip devi Nvidia'nın kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen Alice Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkınca görevinden istifa etmişti .
Şirket hisselerinin sert bir düşüşle sarsılmasına da yol açan bu yasak aşk skandalının ardından, Jensen Huang'ın ilişki yaşadığı, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden Alice Huang'ın, ülkesi Çin'e döndüğü öğrenilmişti.
Alice Huang'ın, bu ilişki süresince Çin adına casusluk yaptığı iddiaları, şirketin ticari sırlarının veya ABD'nin ulusal güvenliğinin tehlikeye girip girmediği konusunda büyük tartışma yaratmıştı. Çin her ne kadar bütün bu iddiaları yalanlasa da, durumun ciddiyeti, Jensen Huang'ın istifasına, hatta hem şirket hem de kendisi hakkında "yatırımcıları yanıltmak" suçlamasıyla davalar açılmasına kadar uzandı.
Nvidia, Jensen Huang ve Washington'daki Çin Büyükelçiliği sözcüleri, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.
Bu " bal tuzağı " skandalını geçen ay yayımladığı bir haberle ortaya çıkaran Amerikan New York Times gazetesi, şimdi de iddiaların odağındaki Alice Huang'ın, Jensen Huang ile olan ilişkisi döneminde, bir yıldan uzun süre boyunca Çin'in en üst düzey istihbarat teşkilatının bir yetkilisiyle temas haline olduğunu yazdı.
Bu görüşmelerle ilgili istihbarat raporları hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Alice Huang'ın 2025 baharından, bu yılın sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir görevliyle temas halinde olduğu ifade edildi.
Nvidia, Jensen Huang ve Washington'daki Çin Büyükelçiliği sözcülerinin konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi.
ABD makamları, Megaspeed'in gelişmiş yapay zeka çiplerini meşru olmayan yollardan Çin'e soktuğundan şüpheleniyordu.
Çip devi Nvidia'nın Asya-Pasifik ortağı olan ve Alice Huang'ın daha önce yönetici olarak görev yaptığı Singapur merkezli Megaspeed hakkında 2024'te ABD'de ihracat kontrolü soruşturması açılmıştı .
ABD makamları, Megaspeed 'in gelişmiş yapay zeka çiplerini meşru olmayan yollardan Çin'e soktuğundan şüpheleniyordu.
New York Times'ın bu son haberi, ABD'li yetkililerin, skandalın ilk kez ortaya çıktığı haberde, Alice Huang'ın casus olduğuna dair iddialara şüpheyle yaklaştığı bir dönemde geldi.
Trump yönetimi yetkilileri daha önce, Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı sonucuna varmadıklarını defalarca dile getirmişti.