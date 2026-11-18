Nvidia Yönetim Kurulu kararını verdi. Jensen Huang'a kapılar kapatıldı
18.11.2026 06:31
Eşini, biri Çin casusu olduğu iddia edilen, diğeri de şirket çalışanı olan iki kadınla aldattığı ortaya çıkan Huang, Nvidia'dan istifa etmişti.
ABD merkezli yapay zeka devi Nvidia'nın görevden ayrılan CEO'su Jensen Huang, şirkete yeniden dönmek istediğini duyurdu. Nvidia ise Huang'a kapıyı kapattı.
Nvidia, 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 25 Ekim'de sona eren üç aylık dönemin finansal sonuçlarına ilişkin telekonferans düzenledi.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, buradaki konuşmasında, Nvidia'nın son derece güçlü bir şirket olduğunu, finansal performansının da bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Yönetim Kurulunun 12 Kasım'da şirketin davranış kuralları, standartları ve kurum kültürüyle bağdaşmayan kişisel davranışlarının ortaya çıkmasının ardından Jensen Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurduğunu anımsatan Jones, Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini ve kendisini yeniden CEO olarak görevlendirme niyetinde olmadıklarını aktardı.
Jones, Huang'ın istifasına ilişkin koşullar ve devam eden soruşturma hakkında herhangi bir açıklama yapmayacaklarını ve bu konudaki soruları yanıtlamayacaklarını belirtti.
“ŞİRKET İÇİNDEN VE DIŞINDAN ADAYLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ”
Yeni CEO'nun belirlenmesi sürecinde şirket içinden ve dışından adayların değerlendirileceğini aktaran Jones, gelişmiş çip teknolojileri ve ulusal güvenlik dinamiklerinin sektörde büyük değişimlere yol açtığını, yeni CEO'nun bu koşulları çok dikkatli şekilde yönetmesi gerekeceğini ifade etti.
Jones, kalıcı CEO'nun mümkün olan en kısa sürede göreve getirilmesini istediklerini ancak doğru adayı bulmadan atama sürecini aceleye getirmeyeceklerini kaydetti.
Jensen Huang sessizliğini bozdu.
HUANG, GÖREVE DÖNMEYE AÇIK OLDUĞUNUN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Son dönemde Huang'ın aralarında Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı dahil evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerle gündeme gelen Nvidia'nın finansal sonuçlarına ilişkin düzenlediği telekonferans, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.
Nvidia'dan ayrılmasının ardından dün ilk kez açıklama yapan Huang, Yönetim Kurulunun geri dönme sinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
HUANG'IN GÖREVİNDEN AYRILMA SÜRECİ
Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.
Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji yöneticisi, Huang’ın görevine dönmesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.
"Jensen'la Dayanışma" etiketiyle aynı adlı internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 190 binden fazla imza toplandı