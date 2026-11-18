Nvidia , 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 25 Ekim'de sona eren üç aylık dönemin finansal sonuçlarına ilişkin telekonferans düzenledi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, buradaki konuşmasında, Nvidia'nın son derece güçlü bir şirket olduğunu, finansal performansının da bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Yönetim Kurulunun 12 Kasım'da şirketin davranış kuralları, standartları ve kurum kültürüyle bağdaşmayan kişisel davranışlarının ortaya çıkmasının ardından Jensen Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurduğunu anımsatan Jones, Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini ve kendisini yeniden CEO olarak görevlendirme niyetinde olmadıklarını aktardı.

Jones, Huang'ın istifasına ilişkin koşullar ve devam eden soruşturma hakkında herhangi bir açıklama yapmayacaklarını ve bu konudaki soruları yanıtlamayacaklarını belirtti.

“ŞİRKET İÇİNDEN VE DIŞINDAN ADAYLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Yeni CEO'nun belirlenmesi sürecinde şirket içinden ve dışından adayların değerlendirileceğini aktaran Jones, gelişmiş çip teknolojileri ve ulusal güvenlik dinamiklerinin sektörde büyük değişimlere yol açtığını, yeni CEO'nun bu koşulları çok dikkatli şekilde yönetmesi gerekeceğini ifade etti.

Jones, kalıcı CEO'nun mümkün olan en kısa sürede göreve getirilmesini istediklerini ancak doğru adayı bulmadan atama sürecini aceleye getirmeyeceklerini kaydetti.