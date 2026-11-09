Nvidia'da Çin casusu krizi: Hisseler çakıldı, CEO hakkında soruşturma

Yapay zeka çipleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden ABD merkezli Nvidia , CEO 'su Jensen Huang hakkında ortaya atılan casusluk iddialarıyla sarsıldı.

Huang'ın, ABD istihbaratının Çin adına bilgi topladığından şüphelendiği bir iş insanıyla evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etmesinin ardından şirketin yönetim kurulu bağımsız soruşturma başlattı.

Gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri pazartesi günü Wall Street'in açılışında yaklaşık yüzde 5 geriledi. Gün içerisinde kayıplar yüzde 9'a yaklaşırken, TSİ 19.10 itibarıyla hisselerdeki düşüş yüzde 5,5 olarak kaydedildi.

ÇİN ADINA CASUSLUK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

New York Times'ın ekim sonunda yayımladığı habere göre ABD istihbarat yetkilileri, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed ile bağlantılı Çinli yönetici Alice Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığını belirledi.

Huang Le adıyla da bilinen ve Nvidia CEO'suyla herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan kadının, Jensen Huang ile yakın bir ilişki geliştirdiği belirtildi.

ABD makamlarının Alice Huang'ı, ihracatı kısıtlanan gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e ulaştırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle daha önce de takibe aldığı aktarıldı.

Haberde, söz konusu ilişkinin Alice Huang'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka politikalarına ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgi edinme imkanı sağlamış olabileceği öne sürüldü.

EŞİNİ ALDATTIĞINI KABUL ETTİ

63 yaşındaki Jensen Huang, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul ederek ailesinden özür diledi.

Huang, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm."

Huang'ın açıklaması, söz konusu ilişkinin Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların kamuoyunda tartışılmasının ardından geldi.

NVIDIA'DAN BAĞIMSIZ SORUŞTURMA

Nvidia yönetim kurulu, pazar günü yayımladığı açıklamada, şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şirket açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenliğinin veya Nvidia'ya ait ticari sırların tehlikeye atıldığına inanmak için herhangi bir neden bulunmadığı vurgulandı.

Bununla birlikte iddialara ilişkin mevcut bütün bilgilerin inceleneceği kaydedildi.

Yönetim kurulu, Huang'a ve yönetim ekibine güven duyduğunu da belirtti.

TRUMP: ONURLU BİR İNSAN

ABD Başkanı Donald Trump da Nvidia CEO'suna yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Huang'ı onurlu bir insan olarak nitelendiren Trump, Nvidia CEO'sunun başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Trump, Huang'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyarete katılıp katılmayacağı sorusuna ise onu yanında götürebileceğini belirterek yanıt verdi.

New York Times'ın haberine göre Trump, Huang'ın Çinli iş insanıyla ilişkisine yönelik istihbarat bulguları hakkında yaklaşık bir yıl önce bilgilendirilmiş ancak herhangi bir adım atmamıştı.

Trump, bu konuda harekete geçmemiş olmaktan pişmanlık duymadığını da ifade etti.

ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

Pekin yönetimi ise Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğüne yönelik iddiaları reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sözde Çinli casus anlatısının tamamen temelsiz bir karalama girişimi olduğunu savundu.

Gelişmeler, Washington ile Pekin arasında yapay zeka ve ileri teknoloji alanındaki rekabetin giderek yoğunlaştığı bir dönemde yaşandı.

ABD yönetimi, Çin'in gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişimini sınırlandırmak amacıyla ileri teknoloji çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamalar uyguluyor.

ABD KONGRESİ HUANG'I ÇAĞIRDI

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi komite başkanları, Jensen Huang'ın 18 Kasım'da Kongre'de kapalı bir bilgilendirme toplantısına katılmasını talep etti.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar ve İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford tarafından gönderilen mektupta, Huang'ın Alice Huang ile ilişkisi ve Nvidia'nın yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı uyguladığı güvenlik protokolleri hakkında bilgi vermesi istendi.

Milletvekilleri, Çin'in hassas ABD teknolojilerine ve bilgilerine erişimi konusunda ciddi ulusal güvenlik endişeleri bulunduğunu belirtti.

CEO'LUK GÖREVİ TEHLİKEDE Mİ?

Yorkville Ives yatırım şirketinden teknoloji analisti Dan Ives, soruşturmayı Jensen Huang açısından ciddi bir itibar kaybı olarak değerlendirdi.

Ives, Huang'ın kısa vadede görevini korumasını beklediğini ancak soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak CEO'luk görevinden ayrılma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Huang'ın Nvidia açısından kolaylıkla yerine konulamayacak bir yönetici olduğunu belirten Ives, gelişmelerin şirket üzerindeki düzenleyici baskıyı artırabileceğini ifade etti.

Briefing.com analisti Patrick O'Hare ise yatırımcıların şimdilik gelişmeleri Nvidia'ya özgü bir sorun olarak değerlendirdiğini söyledi.

O'Hare, şirket hisselerindeki düşüşün Huang'ın kişisel davranışlarının yarattığı belirsizlikten kaynaklandığını, piyasalarda henüz daha geniş çaplı bir kriz beklentisinin oluşmadığını kaydetti.

Nvidia'daki soruşturma, yapay zeka şirketlerinin Wall Street'te satış baskısıyla karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq piyasasında son bir ayda yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değerinin silindiği belirtiliyor.