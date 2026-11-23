Yapay zeka çipleri üreticisi Nvidia'da üst yönetim yeniden değişti. Şirket, kurucusu Jensen Huang 'ın derhal geçerli olmak üzere yeniden Üst Yönetici (CEO ) ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Nvidia yönetim kurulu, Huang ile yapılan görüşmelerin ardından yeniden atanması yönünde oy birliğiyle karar alındığını bildirdi.

Yönetim kurulu, karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinin görüşlerinin de alındığını ve Huang'ın göreve dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna varıldığını belirtti.

Karar sonrası Nvidia hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 31'den fazla değer kazandı.

TRUMP'TAN KARARA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Huang'ın Nvidia'nın başına dönmesini destekledi.

Trump, "Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang'ı CEO pozisyonuna geri getirme konusunda doğru ve yerinde bir karar aldı." ifadelerini kullandı.

Şirketin yürüttüğü soruşturmanın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Nvidia, şirketin ABD ihracat kontrollerine uyumuna ilişkin kapsamlı şirket içi soruşturmasını sürdürmeli." dedi.

Trump ayrıca, "Amerikan hükümetinin Jensen'in Nvidia'ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için hiçbir neden bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

İSTİHBARAT İDDİALARI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang, özel hayatına ilişkin iddiaların ve Çin bağlantılı istihbarat tartışmalarının gündeme gelmesinin ardından 12 Kasım'da CEO'luk görevinden ayrılmıştı.

Huang'ın, ABD makamlarınca Çin adına istihbarat faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenilen bir iş kadınıyla ilişki yaşadığına yönelik haberler, şirketin ulusal güvenlik ve ihracat kontrollerine uyum süreçlerinin mercek altına alınmasına yol açmıştı. Pekin yönetimi ise söz konusu casusluk iddialarını reddetmişti.

Huang'ın ayrılmasının ardından Nvidia'nın mali işler direktörü Colette Kress, geçici CEO olarak görevlendirilmişti.

Şirket yönetimi, 17 Kasım'da Huang'ın yeniden CEO olarak atanmasının planlanmadığını duyurmuştu. Ancak çalışanların, yatırımcıların ve teknoloji sektöründen isimlerin Huang'ın dönüşünü desteklemesinin ardından yönetim kurulu kararını değiştirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Nvidia, Huang'ın yeniden atanmasına rağmen yabancı istihbarat faaliyetleri iddiaları üzerine başlatılan bağımsız soruşturmanın tamamlanacağını açıkladı.

Şirket, ulusal güvenlik ve ihracat kontrollerini denetlemek üzere oluşturulan komitenin çalışmalarını sürdüreceğini, ayrıca şirket genelindeki uyum süreçlerini denetlemek üzere yeni bir üst düzey yönetici atanacağını bildirdi.

Huang'ın da devam eden soruşturmada işbirliği yapmayı taahhüt ettiği belirtildi.