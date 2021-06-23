NY Times: Kaşıkçı'yı öldüren Suudi ajanlar ABD'de eğitim aldı

ABD’li New York Times gazetesi, Cemal Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni bir haber yayımladı.



Haberde, Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinde yer alan dört kişinin ABD’de eğitim gördüğü belirtilirken, verilen paramiliter eğitiminin Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı iddia edildi.



‘EĞİTİM SAVUNMA AMAÇLIYDI’



NYT, eğitimin 2014'te başladığını yazarken, bu sürecin eski Başkan Donald Trump’ın görevinin ilk yılında devam ettiğinin altını çizdi.



Eğitim, Arkansas merkezli özel bir güvenlik şirketi tarafından verildiği belirtilirken, şirket, verilen eğitimin "güvenli nişancılık" ve "saldırıya karşı koyma" gibi savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerini daha iyi korumak için tasarlandığını açıkladı.



EĞİTİM OBAMA DÖNEMİNDE BAŞLADI



2014'te eski Başkan Barrack Obama döneminde başlayan eğitim anlaşması, 2018 yılına kadar devam etti.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda, 15 kişilik infaz timindeki 7 kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın seçkin yakın koruma ekibinden olduğu belirtilmişti.



Raporda, Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesi emrini Veliaht Prensin verdiği ifade edilmişti.



Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmüş ve cesedi parçalanarak konsolosluktan çıkarılmıştı.