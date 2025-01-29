“O gayrımeşru ile masaya oturmam”: Putin’den sert çıkış

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ateşkes görüşmeleri tartışılmaya devam ederken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile barış görüşmeleri yapabileceğini ancak “gayri meşru” olarak nitelendirdiği Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile doğrudan görüşmeyi reddettiğini söyledi.

Zelenski ise Putin'in müzakerelerden “korktuğunu” ve yaklaşık üç yıldır devam eden çatışmayı uzatmak için “alaycı hileler” kullandığını söyleyerek karşılık verdi.



Dün akşam yaptığı açıklamada, “Zelenski müzakerelere katılmak isterse, katılacak kişileri tahsis edeceğim” diyen Putin, sıkıyönetim sırasında başkanlık süresi dolduğu için Ukraynalı lideri “gayrimeşru” olarak nitelendirdi.



Rus lider, “Eğer müzakere etme ve bir uzlaşma bulma arzusu varsa, bırakın müzakereleri herhangi biri yürütsün. Doğal olarak, bize uygun olan, çıkarlarımıza karşılık gelen şey için çaba göstereceğiz” diye ekledi.



Zelenski gerçek barışa ulaşma şansı olduğunu ancak Putin’in, çatışmaları durdurma çabalarını boşa çıkardığını söyledi.



Zelenski, sosyal medya platformu X'te şunları yazdı: “Bugün Putin bir kez daha müzakerelerden korktuğunu, güçlü liderlerden korktuğunu ve savaşı uzatmak için mümkün olan her şeyi yaptığını doğruladı.

PUTİN İKİ AY VERDİ



Rusya lideri ayrıca Batı'nın Kiev'e desteğini kesmesi halinde çatışmaların iki ay ya da daha kısa bir süre içinde sona ereceğini öne sürdü.



Devlet televizyonu muhabirine yaptığı açıklamada Putin, “Eğer para ve geniş anlamda mermiler tükenirse bir ay boyunca var olmayacaklar. Bir buçuk ya da iki ay içinde her şey biter” dedi