Obama seçim için sahaya indi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Virginia ve New Jersey’de seçim meydanına çıktı. Eski başkan, Virginia vali adayı Abigail Spanberger ve New Jersey vali adayı Mikie Sherrill için düzenlenen kampanya etkinliklerinde Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"İŞ DÜNYASI DİZ ÇÖKTÜ"

Obama, “Gerçek şu ki, ülkemiz ve politikalarımız şu anda oldukça karanlık bir dönemden geçiyor” dedi ve ekledi: “Çünkü bu Beyaz Saray her gün halka yeni bir yasadışılık, sorumsuzluk, kötücüllük ve düpedüz delilik paketi sunuyor.” Cumhuriyetçileri; Trump’ı “çizgiyi aştığında bile” durduramamakla eleştitren Barack Obama, ayrıca iş dünyasının, hukuk firmalarının ve üniversitelerin Trump’ı memnun etmek için “çok hızlı biçimde diz çöktüğünü” belirtti.

"ORTADA ŞEKER DEĞİL OYUNLAR VAR"

“Her gün sanki Cadılar Bayramı gibi- ama ortada şeker değil, sadece oyunlar var.” ifadelerini kullanan Obama hükümetin kapalı olduğu dönemde Trump’ın Beyaz Saray’da tadilat yapma kararını hedef alarak şöyle konuştu: "Adil olmak gerekirse, bazı kritik konulara odaklanmış durumda. Örneğin insanların ayakkabılarına çamur bulaşmaması için Gül Bahçesi’ni betonla kaplamak ve 300 milyon dolarlık bir balo salonu inşa etmek gibi...”