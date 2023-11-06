Obama'dan Gazze açıklaması: Kimsenin eli temiz değil

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barrack Obama, katıldığı bir podcast yayınında, başkanlığı döneminde bölgedeki durumu düzeltmek için elinden geleni yaptığını söyledi.



Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısını kınayan Obama, İsrail'in saldırıları için ise "İşgal de bir gerçek ve Filistinliler’e olanlar dayanılmaz" dedi.



Eski ABD Başkanı, Obama Vakfı'nın Demokrasi Forumu'nda da konuştu.

Gazze Şeridi'nde olanları sürdürülebilir bir barışın sağlanamamasına bağladyan Obama, barışın İsrail'in güvenlik hakkını elde etmesi ve bölgede bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla geleceğini savundu.



Obama, bölgedeki sivil kayıplar için ise "Enkazdan çıkarılan bedenler hepimizi ahlaki hesaplaşmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

