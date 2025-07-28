Obama'dan Gazze çağrısı

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan kuşatması altındaki Gazze'de açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaket derinleşiyor.

Dünyanın dört yanından da tepkiler yükselmeye devam ediyor.



Eski ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından, New York Times (NYT) gazetesinin Gazze'de halkın maruz bırakıldığı açlığa ilişkin iki haberini paylaştı.



Gazze'deki krizin kalıcı bir çözüme ulaşması için İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasının şart olduğunun altını çizen Obama paylaştığı haberlerin, masum insanların önlenebilir açlıktan dolayı hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.



"HİÇBİR GEREKÇE OLAMAZ"

Obama, "Yardımların Gazze'deki insanlara ulaşmasına izin verilmelidir. Sivil ailelerin gıda ve suya erişimini engellemek için hiçbir gerekçe olamaz." ifadelerini kullandı.



Gazze'de, başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.