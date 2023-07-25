Obamaların aşçısı nehirde ölü bulundu

ABD'nin eski başkanı  Barrack Obama ve ailesinin aşçısı Tafari Campbell, nehirde boğulduktan sonra ölü bulundu.

Obamaların aşçısı nehirde ölü bulundu
Barack Obama geleneği bozmadı: En sevdiği şarkıları paylaştı

Barack Obama geleneği bozmadı: En sevdiği şarkıları paylaştı

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'nin 44. başkanı 'nın aşçısı Tafari Cambell, ABD'nin Massachusetts eyaletinde ölü bulundu.

Olay, Martha's Vineyard adlı tatil beldesinde yaşandı. 45 yaşındaki  Campbell, Obama ailesinin evinin yakınındaki bir göle kürek sörfü yapmaya gitti ve bir süre sonra gözden kayboldu. Obama ve ailesinin ise o sırada evde olmadığı belirtildi. 

Obamaların aşçısı nehirde ölü bulundu - 1

Yapılan aramalar sonucu iki gün Campbell'in 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

OBAMA ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA

Obama çifti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tafari, hayatımızın bir parçasıydı ve aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Bugün Tafari'yi tanıyan ve seven herkese - özellikle de eşi Sherise ve ikiz çocukları Xavier ve Savin'e - gerçekten harika bir adamı kaybetmenin yasını tutarken katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Campbell, Obama çifti Beyaz Saray'dayken aşçı yardımcısıydı.

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