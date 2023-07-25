Obamaların aşçısı nehirde ölü bulundu

ABD'nin 44. başkanı Barrack Obama'nın aşçısı Tafari Cambell, ABD'nin Massachusetts eyaletinde ölü bulundu.
Olay, Martha's Vineyard adlı tatil beldesinde yaşandı. 45 yaşındaki Campbell, Obama ailesinin evinin yakınındaki bir göle kürek sörfü yapmaya gitti ve bir süre sonra gözden kayboldu. Obama ve ailesinin ise o sırada evde olmadığı belirtildi.
Yapılan aramalar sonucu iki gün Campbell'in 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
OBAMA ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA
Obama çifti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tafari, hayatımızın bir parçasıydı ve aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Bugün Tafari'yi tanıyan ve seven herkese - özellikle de eşi Sherise ve ikiz çocukları Xavier ve Savin'e - gerçekten harika bir adamı kaybetmenin yasını tutarken katılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan Campbell, Obama çifti Beyaz Saray'dayken aşçı yardımcısıydı.
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