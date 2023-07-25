Obamaların aşçısı nehirde ölü bulundu

Yapılan aramalar sonucu iki gün Campbell'in 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

OBAMA ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA



Obama çifti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tafari, hayatımızın bir parçasıydı ve aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Bugün Tafari'yi tanıyan ve seven herkese - özellikle de eşi Sherise ve ikiz çocukları Xavier ve Savin'e - gerçekten harika bir adamı kaybetmenin yasını tutarken katılıyoruz." ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan Campbell, Obama çifti Beyaz Saray'dayken aşçı yardımcısıydı.