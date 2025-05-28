Obama’nın evinin önünde kavga eden Gizli Servis görevlileri açığa alındı

ABD ’de mevcut ve eski başkanları korumakla görevli olan Gizli Servis’e mensup iki görevlinin Demokrat Partili eski başkan Barack Obama’nın evinin önünde kavga ettiği ortaya çıktı. İki görevli, olayın ardından açığa alındı. Fox News haber kanalının aktardığına göre, olay yerinden yansıyan görüntülerde, üniformalı görevlilerin kavga ettiği, birinin diğerini tehdit ettiği görüldü. “BU KIZA GÜNÜNÜ GÖSTERMEDEN BİR AMİR BURAYA GELSİN” Geçen hafta Obama’nın başkent Washington D.C.’deki evinin önünde yaşandığı belirtilen kavgaya dair internette yayınlanan bir ses kaydı, iki Gizli Servis görevlisinin 21 Mayıs’ta yerel saatle 02.30 sıralarında Obama’nın konutunun dışında olduğunu, görevlilerden birinin amirini çağırarak “bu kıza gününü göstermeden önce” gelmesini istediğini ortaya koydu. Ses kaydının yanı sıra salı günü “RealClearPolitics” isimli sitenin yayınladığı video da kadın görevlilerin birbirine vurduğu ve birbirini ittiği görüldü. Kadınlardan biri, telsizden seslenerek “Ben bu kıza gününü göstermeden önce burada acilen bir amire ihtiyacım var” diyordu. GİZLİ SERVİS, KAVGAYI DOĞRULADI

Gizli Servis de Fox News Digital’e yaptığı açıklamada kavgayı doğruladı. Kurum sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu olaya karışan kişiler görevden uzaklaştırıldı; bu mesele, iç soruşturmaya tabi tutuluyor. Gizli Servis’in tüm çalışanları için geçerli olan çok katı davranış ilkeleri var ve bunları ihlal eden herhangi bir davranış kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Bunun kişisel bir mesele olduğunu söyleyen sözcü, “Bu konu hakkında daha fazla yorum yapacak pozisyonda değiliz” diye konuştu. İki görevli arasındaki kavgaya neyin sebep olduğu ise netlik kazanmadı.