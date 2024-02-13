OCHA: BM, Refah'ın zorunlu tahliyesi konusunda işbirliği yapmaz

Birleşmiş Milletler insani yardım ajansı OCHA'nın bir sözcüsü bugün Reuters'e verdiği demeçte, İsrail'den Gazze'nin Refah bölgesini boşaltma planına ilişkin herhangi bir iletişim almadıklarını ve olsa bile herhangi bir zorunlu tahliyeye katılmayacaklarını söyledi.



OCHA sözcüsü Jens Laerke, Reuters'in Refah planlarıyla ilgili sorularına yanıt olarak "İsrailli yetkililerden herhangi bir resmi iletişim almadık" dedi.



Laerke sözlerine, "Ne olursa olsun BM zorla, gönüllü olmayan tahliyelerde yer almıyor. Şu anda sivillerin tahliyesini kolaylaştıracak bir plan masada yok" diye devam etti.



İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy daha önce BM kuruluşlarına "İsrail'in sivilleri Hamas'tan koruma çabalarıyla işbirliği yapma ve onları teröristlerin canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı bir savaş bölgesinden tahliye etme" çağrısında bulunmuştu.

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