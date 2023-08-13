Odesa'da plajlar açıldı: Hava saldırısı alarmında denize girmek yasak

Burası Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük kenti Odesa. Rusya'nın günlerce bombaladığı kentte halk plaj keyfi yapıyor.



Rusların füzeler ve dronlarla vurduğu kentin denizleri de mayın dolu. Plajlar, sahilde patlayan mayınlar nedeniyle kapatılmıştı.



Odesa sahilindeki plajlar, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat 2022'den bu yana ilk kez açıldı.



Plajları açma kararı kentin sivil ve askeri otoriteleri tarafından ortaklaşa alındı. Halkı mayınlarından korumak için sahile ağ gerildi.



Plajlar sabah 8'den akşam 8'e kadar hizmet verecek. Hava saldırısı alarmı verildiğinde denize girmek yasak.



Bir buçuk yıldır bombardıman altında yaşayan halk, plajların açılmasıyla biraz rahat nefes aldı. Odesalılar plajları doldurdu.



Odesa, Ukrayna'nın en büyük liman kenti. Kent aynı zamanda Ukrayna donanma üssüne ev sahipliği yapıyor. Rusya, Odesa'yı, özellikle Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekildikten sonra yoğun olarak hedef aldı.