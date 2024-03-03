Odessa kentindeki saldırıda can kaybı 7’ye yükseldi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Odessa'da insanlar Ruslar tarafından yıkılan bir eve çiçekler, mumlar ve oyuncaklar taşıyor. Şu anda 2'si çocuk olmak üzere 7 ölü ve 1'i çocuk olmak üzere 9 yaralı var. Enkaz altından 5 kişi kurtarıldı” denildi.



HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya terörizme karşı neler yapılabileceğini biliyor. Dünya yeterince füze savunma sistemine, Shahed insansız hava araçlarına ve füzelere karşı koruma sistemlerine sahiptir. Ukrayna'ya silah tedarikini, halkımızı koruyacak füze savunma sistemlerini geciktirmek, ne yazık ki bu tür kayıplara, Rusya'nın hayatlarını elinden aldığı çocukların listesinin sürekli büyümesine yol açıyor. Ukrayna, hayatları korumak için gerekenden fazlasını istemedi. Bu kabul edilemez. Bunu unutmak da mümkün olmayacaktır, dünya bunu hatırlayacaktır” dedi.