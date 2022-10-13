Odessa'daki panolardan Elon Musk'ın fotoğrafı kaldırıldı

Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Elon Musk'ı kaldırdı.Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Tesla CEO'sunun Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi.



Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.



Odessa yönetimi Telegram'a "Reklam departmanı, Ukrayna'yı destekleyenlere şükranlarımızı ifade ettiğimiz reklam panolarından Elon Musk'ın fotoğrafını kaldırıyor" dedi.



Ayrıca, bir belediye çalışanının milyarderin yüzüne büyük bir mavi kağıt parçası yapıştırdığını gösteren bir video yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Twitter'da bir anket başlatarak bu fikre tepki göstermişti.



Takipçilerine hangi Elon Musk'ı daha çok beğendiklerini sormuştu.



"Ukrayna'yı destekleyeni mi, Rusya'yı destekleyeni mi?"

PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Eurasia Group Başkanı Siyaset Bilimci Ian Bremmer Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın Rusya Lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü iddia etti. Musk ise iddiayı yalanladı.

Bremmer Twitter hesabından, "Elon Musk bana Putin'le ve Kremlin'le Ukrayna hakkında doğrudan görüştüğünü söyledi. Ayrıca Kremlin'in kırmızı çizgilerinin ne olduğunu da bana anlattı" ifadelerini kullandı.

Bremmer abonelerine özel gönderdiği bültende konunun detaylarını da anlattı. Bremmer Musk'ın Putin'le görüşmesi sonrası, "Ukrayna'nın Rusya'nın ilhakı altındaki Kırım'ı işgale kalkışması durumunda nükleer saldırı dahil her olasılığın gerçekleşebileceğini" kendisine söylediğini iddia etti.

Elon Musk ise "Kimse Bremmer'a güvenmemeli" şeklinde yanıt verdi. Twitter'daki bu tartışma öncesinde Musk'a "Putin'le hiç görüştünüz mü" sorusu yöneltilmiş, Musk ise "Putin'le yalnızca bir kez konuştum bu da 18 ay önce ve uzayla ilgiliydi" yanıtını vermişti.