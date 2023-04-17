Ödül törenine katılan 11 kişi sıcak çarpmasından öldü

Hindistan'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu yıl 1901'den bu yana en sıcak Şubat'ını kaydetti ve ülkede Mart ve Mayıs ayları arasında sıcak hava dalgalarının artabileceği tahmin ediliyor.

Ülkenin Maharashtra eyaletinde durumun vehametini ortaya koyan bir gelişme yaşandı. Eyalet yönetiminin düzenlediği bir ödül törenine onbinlerce insan katıldı.

Açık havada yapılan ve birkaç saat süren etkinliğe katılanlar susuzluk ve sıcak havadan etkilendi.