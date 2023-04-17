Ödül törenine katılan 11 kişi sıcak çarpmasından öldü

Hindistan'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu yıl 1901'den bu yana en sıcak Şubat'ını kaydetti ve ülkede Mart ve Mayıs ayları arasında sıcak hava dalgalarının artabileceği tahmin ediliyor.
Ülkenin Maharashtra eyaletinde durumun vehametini ortaya koyan bir gelişme yaşandı. Eyalet yönetiminin düzenlediği bir ödül törenine onbinlerce insan katıldı.
Açık havada yapılan ve birkaç saat süren etkinliğe katılanlar susuzluk ve sıcak havadan etkilendi.
Hava 38 santigrat dereceyi gösterirken öğlen saatlerinde düzenlenen etkinlikte onlarca insan rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 11 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
Olayın fotoğrafları, herhangi bir barınak sağlayan çatı veya örtü olmaksızın doğrudan güneşin altında oturan binlerce insanı gösteriyor.
Yetkililer basına, olay yerinde gün boyunca ikramların yapıldığını ve insanlara tıbbi yardım sağlamak için stantların kurulduğunu açıkladı. Muhalefet partileri etkinliğin yanlış yönetildiğini ve sıcak saatlerde yapılmaması gerektiği eleştirisinde bulundu.
Maharashtra Başbakanı Eknath Shinde olayı "beklenmedik ve acı verici" olarak nitelendirdi ve ölenlerin her birinin ailelerine tazminat olarak 500.000 rupi (Yaklaşık 120 bin TL) ödeneceğini açıkladı. Eyalet Başbakanı hükümetin olay sırasında hastalananlara ücretsiz tedavi sağlayacağını söyledi.