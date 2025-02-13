Ofis binasının bodrum katında tarihi keşif: Roma Londra'sının başlangıcı

Londra’da bir ofis binasının bodrum katında yapılan kazılar, şehrin Roma dönemine ait en önemli tarihi keşiflerinden biri olarak değerlendirildi. Arkeologlar, antik kentin ilk bazilikasına ait büyük bir yapının kalıntılarına ulaştı. Yaklaşık 2 bin yıllık bu kamu binası, Roma döneminde siyasi, ekonomik ve idari kararların alındığı önemli bir merkez olarak kullanılıyordu.



Kazı çalışmaları sırasında, bazilikanın temelini oluşturan taş duvarlar gün yüzüne çıkarıldı. İki buçuk kat yüksekliğinde olduğu tahmin edilen yapının, Londra’nın kuruluşuna ve başkent olarak şekillenmesine dair önemli bilgiler sunduğu belirtiliyor. Arkeologlar, kazı alanının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından halka açılacağını duyurdu.



Kazı ekibinden Sophie Jackson, “Burası Roma Londrası’nın kalbi diyebiliriz. Bu bina, Londra’nın kökenleri ve başkent olarak seçilme sebepleri hakkında çok şey anlatıyor” diyerek keşfin önemine vurgu yaptı.



ANTİK MALZEMELER ORTAYA ÇIKTI



Yapılan incelemelerde, bazilikanın duvarlarının Kent bölgesinden getirilen kireç taşlarıyla inşa edildiği belirlendi. Ayrıca, üzerinde resmi bir damga bulunan çatı kiremitleri gibi çeşitli tarihi eserler de kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar, bazilikanın Londra’nın ilk forumunun bir parçası olduğunu ve bu forumun büyük bir avlu etrafında dükkânlar ile ofislerin yer aldığı bir sosyal ve ticari merkez olarak kullanıldığını belirtiyor.



YENİ BİNA PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ



Kazı çalışmalarının yürütüldüğü 85 Gracechurch Street adresindeki ofis binası yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanıyordu. Ancak bu önemli keşif, binanın sahiplerini planlarını değiştirmeye zorladı. Yeni projeye göre, Roma kalıntıları korunarak yeni yapının bir parçası haline getirilecek ve halka açık bir şekilde sergilenecek.



Proje mimarlarından James Taylor, “Bu yapıyı koruyarak binayı yeniden tasarlamak bizim için teknik açıdan bazı zorluklar yarattı, ancak bu çabanın karşılığını alacağımıza inanıyoruz” dedi.



LONDRA'NIN TARİHİ DOKUSU KORUNUYOR



Londra’nın tarihi dokusunu koruma çabaları kapsamında daha önce de Roma dönemine ait amfitiyatro kalıntıları ve Mithras Tapınağı gibi yapılar korunarak halkın ziyaretine açılmıştı. Yetkililer, bu tür keşiflerin geçmiş ile bugünü birleştiren önemli bir köprü oluşturduğunu vurguluyor.



Bu keşif, Londra’nın tarihine dair bilinmeyen pek çok detayı gün yüzüne çıkarırken, kentin Roma dönemindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.