Ofise dönenlere zam: Haftada 4 gün gelene 10 bin dolar ikramiye

ABD merkezli, ünlü kişilerin hayranlarına ücret karşılığında video mesajlar gönderdiği platform Cameo, uzaktan çalışma modeline son vermek için çalışanlarına cazip bir teklif sundu.



CNBC'nin haberine göre, şirket, Chicago’daki merkez ofisine dönüşü teşvik etmek amacıyla çalışanlarına yıllık 10 bin dolarlık maaş artışı yapacağını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, çalışanların pazartesiden perşembeye kadar ofise gelmesi bekleniyor.



Bunun yanı sıra ücretsiz öğle yemeği, otopark ve tesis içi spor salonu kullanımı gibi ek avantajlar da sunulacak. Ayrıca, ofise daha yakın bir yere taşınan çalışanlara 5 bin dolarlık taşınma ikramiyesi verileceği açıklandı.

MAAŞIN YÜZDE 5 KARŞILIĞINDA UZAKTAN ÇALIŞMA



Cameo’nun 50 çalışanı bulunuyor ve bunların yüzde 26’sı Chicago’da yer alıyor. Ancak uzaktan çalışanların çoğu New York ve Los Angeles’ta yaşıyor.



Öte yandan, şirket cuma günlerini esnek bırakarak çalışanların kişisel işlerini halletmesine olanak tanıyacak. Uzaktan çalışmadan hibrit ya da tam zamanlı ofise dönüş süreci dünya genelinde birçok şirketin gündeminde yer alırken, Harvard Business School’un araştırmasına göre çalışanların yüzde 40’ı uzaktan çalışmaya devam edebilmek için maaşlarında yüzde 5 kesintiyi kabul etmeye hazır.

