Oğlu suçlu bulunan Biden'dan ilk açıklama: Bu davanın sonucunu kabul edeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu çok seviyoruz ve onun bugün geldiği noktayla gurur duyuyoruz. Sevdiklerinin bağımlılıkla mücadelesine destek veren pek çok aile, sevdiği birinin diğer tarafa geçtiğini, iyileşme sürecinde bu kadar güçlü ve dirençli olduğunu görmenin verdiği gurur duygusunu anlar." dedi.



Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve Hunter temyiz başvurusunu değerlendirirken yargı sürecine saygı duyacağım. Jill ve ben, sevgimiz, desteğimizle her zaman Hunter'ın ve ailemizin geri kalanının yanında olacağız. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.



"KAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"



Hunter Biden ise suçlu bulunmasından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" ancak ailesinin sevgisi için "minnettar" olduğunu söyledi.

Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell da yaptığı açıklamada, karardan dolayı "doğal olarak hayal kırıklığına uğradıklarını" ancak "Hunter için mevcut olan tüm yasal yolları takip etmeye" devam edeceklerini söyledi. Lowell, "Hunter, bu dava da dahil olmak üzere iyileşme sürecinde yaşadığı her şey boyunca, ailesinin sevgisi ve desteği için minnettar" dedi.