Oğlu tecavüzle yargılanıyor. Norveç Prensesi'nden Epstein itirafı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, kamu yayıncısı NRK’ye verdiği röportajda, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 dakika süren röportajda prenses, “Elbette onunla hiç tanışmamış olmayı dilerdim.” dedi. Epstein’in geçmişini yeterince araştırmadığını kabul eden Mette-Marit, “Bu kadar manipüle edilip kandırıldığımı da kabul etmek benim için çok önemli.” ifadelerini kullandı

“İLİŞKİ DOSTLUKTU, BAŞKA BİR BOYUTU YOK”

Epstein ile ilişkilerinin niteliğine dair iddialara da yanıt veren prenses, ilişkinin yalnızca dostluk çerçevesinde olduğunu söyledi.

“Her şeyden önce bir arkadaştı. İlişkinin başka bir boyutu olup olmadığı sorulursa, cevap hayır.” diyen Mette-Marit, geçmişte bu ilişkiden dolayı derin pişmanlık duyduğunu da yineledi.

E-POSTALAR TARTIŞMA YARATTI

Norveç medyasına yansıyan e-posta yazışmaları ise kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

2011’de Epstein’e yazdığı bir e-postada "Epstein'i araştırdığını ve bulduklarının pek iyi görünmediğini” yazmıştı. Mesajını gülen emojiyle bitiren prenses, bu yazışmayı hatırlamadığını söyledi.

2012’de Epstein’in Paris’te “eş aradığını” söylemesine ise, “Paris zina için iyi bir yer, İskandinavlar eş olmak için daha uygun.” yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca 2013 yılında prensesin bir arkadaşıyla birlikte Epstein’in Florida’daki Palm Beach’te bulunan evinde dört gün kaldığı da belgelerde yer aldı.

Bu yazışmaların “utanç verici” olduğunu söyleyen Mette-Marit, ilişkinin birkaç olayın ardından sona erdiğini ancak detay vermek istemediğini belirtti.