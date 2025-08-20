Oğlunu genelkurmay başkanı yaptı

Halife Hafter, Oğlu Saddam Hafter'i yardımcısı olarak atamasının ardından benzer bir adım daha attı.

Hafter, oğlu Halid Hafter’i Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi.



Hafter güçlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına atandığı ifade edildi.



Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.



Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.