Oğlunun lüks yaşamı sonunu getirdi: Moğolistan Başbakanı istifa etti

Oğlunun lüks hayatını sosyal medyada paylaşmasıyla kendisine yönelik istifa çağrıları ve baskılar artan Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene Luvsannamsrai, dün parlamentoda yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamadı. Başbakan, bugün erken saatlerde görevinden istifa etti. İstfifayı Moğolistan'ın ABD'nin başkenti Washington'daki büyükelçiliği de teyit etti.



Moğolistan’daki eylemler, iki haftadır başkent Ulanbator’da devam ediyordu. Ülkedeki protestoları tetikleyen şey, Başbakan Oyun-Erdene Luvsannamsrai’nin oğlunun sosyal medya paylaşımları olmuştu. Başbakan’ın oğlu, paylaşımlarında hayli şaşalı bir şekilde evlilik teklifinde bulunuyordu. Paylaşımlarda helikopterle yapılan geziler, tasarım çantalar, lüks bir araç ve pahalı bir yüzük de dikkatleri çekiyordu. Başbakan’ın varlıklı bir aileden değil, ülkenin kırsal kesiminden gelen bir kişi olduğu üzerinden seçim kampanyası yürütmüş olduğu da düşünüldüğünde, oğlunun nasıl bu kadar büyük bir varlığa sahip olduğu sorusu sorulmaya başlamıştı.



GEREKLİ GÜVEN OYUNU ALAMADI



Moğolistan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Oyun-Erdene Luvsannamsrai, yapılan güven oylamasında 44 oy alabildi. Başbakan’ın oylamayı kazanabilmesi için 64 oy alması gerekiyordu.



Oyun-Erdene, oylamadan önce yaptığı açıklamada, oylamanın ülkede istikrarsızlık yaratabileceği ve Moğolistan’ın ekonomisinde sarsıntıya yol açabileceğini belirtti. Başbakan, açıklamasında, “Eğer yönetim istikrarsız bir hal alırsa ekonomik durum da kötüleşir ve siyasi partileri fikir birliğine varamaz. Bu da kamuoyunun meclis idaresine olan inancını kaybetmesine yol açabilir ve demokratik parlamenter sistemimizi çöküş riskiyle karşı karşıya bırakabilir” ifadelerini kullandı.



Güven oylamasını kaybettikten sonra görevinden istifa eden Oyun-Erdene, 4 yıldır görevdeydi ve daha önce kendisine yapılan istifa çağrılarına rağmen görevde kalabilmeyi başarmıştı.

