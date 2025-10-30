Öğrenciler anlattı: Gazze'de yeni bir umut doğuyor

Gazze'deki El Azhar Ünversitesi, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte iki yıl sonra kapılarını yeniden açtı.



İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları, üniversiteyi kapanmaya zorlamıştı.



Üniversitenin kayıt bölümü, öğrencilerle doldu. Onların birçoğu için bu yalnızca yeni dönemin başlangıcı değil aynı zamanda hayatın yeniden başladığının bir göstergesi.



Reuters haber ajansına konuşan birinci sınıf tıp öğrencisi Shahd, okula gidip kayıt yaptırmanın kendisi için olağanüstü bir anlamı olduğunu söyledi.



Shahd, şunları anlattı: "Bu iki yıl yerinden edilme, savaş ve yıkımla doluydu. Öğrenim çok zordu ve hatta çevrim içi eğitim, daha fazla güçlükle doluydu. Anlamakta zorlandığımız noktalar vardı ama bilgiler bize çok sınırlı şekilde ulaşabiliyordu. Üniversite nihayet dersleri başlatıyor. Kaydımızı tamamladık ve bu gerçekten çok iyi bir şey."



226 BİN ÖĞRENCİ VARDI



İsrail'in başlattığı savaştan önce Gazze Şeridi'nde 226 bin öğrenciye eğitim veren 51 üniversite ve kolej bulunuyordu. İsrail saldırıları sırasında bunların çoğu enkaza döndü, sayısız kitap ve araştırma materyali yandı.



Geçen iki yılda çok sayıda öğretmen ve öğrenci İsrail güçlerince öldürüldü.



Elektrik ve internet kesintileri nedeniyle çevrim içi eğitim ise neredeyse imkânsız hale geldi.



HER YERDE KURŞUN DELİKLERİ VAR



El Azhar Üniversitesi Gazze Şeridi'nde eğitime devam eden yüksek eğitim kurumlardan bir tanesi. Şu anda açık olan kampüste kurşun delikleri ve mühimmat izleri her yerden görülebiliyor. Gündeyde yer alan yeni kampüs ise yerle bir edildi, öğretim ekipmanlarında çok büyük hasar oluştu.



Tıp okulunun içinde kenara atılmış malzemeler kümeler halinde duruyor. Personel, bu malzemelerden hala kullanılabilir olanları ayıklamak için çalışıyor.



"BU YENİ BİR HAYAT DEMEK"



Şu anda üniversitelerin binalarının çoğu tadilatta. Ancak öğrenciler umutlu. Mühendislik öğrencisi Muhammed, Reuters'a şunları söyledi: "İki yıllık çatışmanın ardından üniversite sınıflarına dönmek umudumuzu yeşertti. Üniversite hala burada, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir hayat demek."



İSRAİL ATEŞKES İHLÂLLERİNE DEVAM EDİYOR

İsrail ile Hamas, 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor.

Hamas'ın ateşkesi ihlâl ettiği iddiasıyla 28 Ekim'de yeni bombardımanlar düzenleyen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 46'sı çocuk en az 104 Filistinli'yi öldürdü. Yaralı sayısı ise 253 olarak duyurduldu.