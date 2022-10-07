Öğrenciler, dersi çok zor olduğu gerekçesi ile profesörü üniversiteden kovdurdu!

New York Times'ın haberine göre, New York Üniversitesi'nde (NYU organik kimya profesörü Maitland Jones, Ağustos ayında bölüm dekanından sözleşmesini sonlandıran bir mesaj aldı. Gerekçe olarak ise Jones'un öğrencilerinin yaptığı imza kampanyası gösterildi. Organik kimya dersi alan 350 öğrencinin yaklaşık 80'i derste çok zorlandığını belirterek kampanyaya imza attı.

Karara karşı çıkan kimya profesörleri, davanın fakülte özgürlüğünü baltalayabileceğinden ve kanıtlanmış öğretim uygulamalarını zayıflatabileceğinden endişe duyduklarını söyleyerek NYU yönetimine bir itiraz mektubu sundu.



Mektubu imzalayan profesörlerden biri olan Stephanie Lee, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda "Hepimiz öğrencilerin başarılı olmasını istemekte aynı taraftayız. Ancak hocaların eylemlerini korku odaklı gerçekleşmesini engellemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

"DERSİ ÇOK ZOR"



Diğer taraftan öğrencilerin yaptığı imza kampanyasında ise Jones'un dersinin çok zor olduğu, profesörün öğrencilere Covid-19 pandemisi döneminde yeterince kaynak ve yardım sağlamadığı öne sürüldü. Ancak, öğrenciler Jones’un kovulması gerektiğini dilekçelerinde belirtmedi.



Öğrenci dilekçesinde, "Bu kadar yüksek bir kalma yüzdesine ve düşük notlara sahip bir dersin profesörünün, öğrencilerin öğrenmesini ve refahını bir öncelik haline getirmediğini ve bir bütün olarak kimya bölümünün yanı sıra kurumu da kötü yansıttığını fark etmenizi istiyoruz" denildi.



Öte yandan, organik kimya hakkında yazdığı ders kitapları ile tanınan bir profesör olan Jones, emekli olmayı düşündüğünü, ancak NYU kararının diğer üniversite hocaları ve fakülteler için kötü bir anlama gelebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.



Üniversiteden yapılan açıklamada ise desteki yüksek öğrenci başarısızlığına bakıldığında Jones’un işten çıkarılması savunuldu.

VELİLER KARŞI ÇIKTI: ÖĞRENCİLERE FAZLA HOŞGÖRÜLÜ DAVRANILIYOR



Diğer taraftan, bazı öğrenci velileri de Jones’un kovulmasına tepki gösterdi. Army of Parents'in kurucusu Elicia Brand, üniversitenin kararının, öğrencilere fazla hoşgörülü davranıldığını gösterdiğini ve bunun bir sorun olduğunu dile getirdi.



Brand, "Saygın bir üniversitede eğitim için ödeme yaparken, kaliteli profesörlerin öğrencilerimize entelektüel olarak meydan okumasını, onları uygun ve konforlu olanın ötesine geçmeye zorlayarak gelişmelerine yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.