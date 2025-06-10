Öğrencileri gözetledikleri fark edilince sözleşme iptal edildi

ABD'de Michigan Üniversitesi, bir özel güvenlik görevlisinin kampüs içerisinde ve dışında Filistin destekçisi öğrenci gruplarını gözetlediğinin belirlenmesinin ardından kampüste özel güvenlik şirketlerinden aldığı hizmetleri sonlandırdığını duyurdu.



Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, hizmet alınan özel güvenlik şirketinin çalışanlarından birinin, Filistin destekçisi öğrencileri hem kampüs içerisinde hem de dışında gizlice takip edip kayda almasının "kabul edilemez ve etik dışı" olduğu belirtildi.



Açıklamada, yaklaşık bir yıl önce kampüsün yoğun alanlarında "şüpheli faaliyetleri" bildirmek amacıyla özel güvenlik görevlileri tutulduğu, ancak bu kişilere gözetim yetkisi verilmediği kaydedildi.



Üniversite Rektörü Domenico Grasso da kampüste güvenlik hizmeti sunan tüm dış tedarikçilerle imzalanan sözleşmelerin feshedildiğini aktardı.



Grasso, "Hiçbir birey veya grup, inançları ve bağlantıları nedeniyle hedef alınmamalıdır" ifadesini kullandı.



The Guardian gazetesinin 6 Haziran tarihli haberinde, Detroit merkezli özel güvenlik şirketi City Shield'e bağlı çalışan sivil görevlilerinin, Michigan Üniversitesi öğrencilerini kayda aldığı ve konuşmalarını dinlediği belirtilmişti.

