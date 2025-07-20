Öğrencilerin yıllarca kan vermeye zorlandığı ortaya çıktı: Antrenör özür diledi

Tayvan’da bir futbol antrenörü, görev yaptığı üniversitedeki bir araştırma projesi kapsamında öğrencileri kan vermeye zorladığı için resmi olarak özür diledi. 61 yaşındaki Chou Tai-ying, niyetinin takımına yardım etmek olduğunu, “çünkü sadece birkaç oyuncusunun olduğunu ve sık sık sakatlandıklarını” iddia etti. Kanın neden alındığı ise tam olarak anlaşılamadı.



BBC’nin haberine göre, Tayvanlı siyasetçi Chen Pei-yu, olayı 2024 yılında ortaya çıkarmıştı. İddiaya göre, öğrencilere kan vermemeleri halinde “akademik kredilerini kaybedecekleri” söylenmişti. Olayın yaşandığı başkent Taipei’deki Ulusal Tayvan Normal Üniversitesi’nde (NTNU) yürütülen iç soruşturma, kan örneği alma uygulamasının 2019 yılında başladığını ve farklı “araştırma projeleri” için 2024 yılına kadar devam ettiğini ortaya koydu.



“14 GÜN BOYUNCA HER GÜN 3 KEZ KAN ÖRNEĞİ ALINDI”



Yetkin olmayan öğrencilerden kan alma konusunda yardım istediğini de kabul eden antrenör Chou, cumartesi günü resmi bir özür açıklaması yaparak “pervasız söz ve davranışlarıyla okul ya da öğrenciler üzerinde herhangi bir baskı yarattıysa” üzgün olduğunu söyledi. Açıklamasında öğrencilere seslenen Chou, “Bu şekilde hissetmek durumunda bırakılmanız kesinlikle benim hatam” dedi.



İsmi verilmeyen araştırma projelerinden birinin lideri olan Prof. Chen Hsueh-chih de olayla ilgili özür diledi. Chen, amacının sporcu öğrencilere yardım etmek olduğunu iddia ederek “öğrencilere ve ailelerine istemeden zarar verdiğini” kabul etti.



Üniversitede yürütülen iç soruşturma, öğrencilerin günde bir kez kan verdiğini ortaya koydu. Kanın alınma yönteminin hatalı olduğunun tespit edilmesi üzerine kan örnekleri çöpe atıldı.



Chen Pei-yu’nun ilk iddiasına göre, araştırma projesi, oyunculardan 14 gün boyunca her gün üç kez kan örneği vermelerinin istenmesini öngörüyordu. Buna göre, oyunculardan yıllar boyunca bu projenin bir parçası olmaları da isteniyordu.



ANTRENÖRÜN LİSANSI İPTAL EDİLEBİLİR



Üniversite rektörü Wu Cheng-chi de cumartesi günü bir özür açıklaması yaparak yaşanan olayı “okulun ihmali” olarak nitelendirdi, kurumun “etik ve denetim prosedürlerinin” mercek altına alınacağını taahhüt etti.



Tayvan Eğitim Bakan Yardımcısı da konunun ve şüpheli iki ismin eylemlerinin bakanlık tarafından inceleneceğini açıkladı. Bakanlık, perşembe günü yaptığı bir başka açıklamada, kadın futbol antrenörünün lisansının iptal edilebileceğini bildirmiş, açıklamada antrenörün ismine yer verilmemişti.

