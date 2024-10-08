Öğrencisine cinsel istismarda bulunan 51 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Emniyet görevlileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Davenport Lisesi'nde sanat öğretmeni olan 51 yaşındaki Jennifer Massey, akşam saatlerinde terk edilmiş bir inşaatta öğrencisiyle uygunsuz şekilde yakalandı. Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Massey, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Okul yönetimi, öğretmenin görevden alındığını duyurdu.