Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Fox 26 Houston’ın haberine göre; Hernandez, Houston bölgesindeki Ronald Thornton Ortaokulu’nda görev yaparken, bir öğrenciyle uygunsuz bir ilişki yaşadı. Genç öğretmen, gündem olan iddialar sonrası Eylül 2024’te istifa etti. Olay, eski bir öğrencinin okul yönetimiyle iletişime geçmesiyle ortaya çıktı. Yetkililer, cinsel istismarın 1 Nisan 2022 tarihinde yaşandığını belirtiyor.

Click 2 Houston’ın ulaştığı mahkeme belgelerinde, Hernandez’in okulda kayıtlı bir öğrenciyle kasıtlı olarak cinsel temas kurduğu ifade ediliyor.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili olarak velilere gönderilen bilgilendirme mektubunda, Hernandez’in idari izne çıkarıldığı ve okuldan uzaklaştırıldığı duyuruldu.



Okul yönetimi ayrıca, öğretmenin istifasının kovuşturma sürecinde gerçekleştiğini ve bu istifanın görevden alınmanın önüne geçtiğini belirtti. Yerel haberlere göre, bazı veliler sosyal medya paylaşımlarında Hernandez’in okulda orkestra öğretmeni olduğunu öne sürdü. Ancak bu bilgi, doğrulanamadı.

KEFALET MİKTARI 50 BİN DOLAR



Kara Hernandez, 14 Şubat’ta gözaltına alındı. Hakkında ''çocukla cinsel temas içeren uygunsuz davranış'' ve ''öğretmen-öğrenci arasında uygunsuz ilişki'' suçlamaları bulunuyor. Her bir suçlama için 25 bin dolarlık kefalet belirlenirken, toplam kefalet miktarı 50 bin dolar oldu.



Hernandez’in bir sonraki duruşması 28 Nisan’da görülecek.