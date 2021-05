Ohio'da aşıya teşvik çekilişi: Her hafta bir kişiye 1 milyon dolar

ABD'nin Ohio eyaletinde, Vali Mike DeWine çarşamba günü çarpıcı bir açıklama yaptı. DeWine, Covid-19 aşısı olanlar arasında 1 milyon dolar ödüllü bir çekiliş gerçekleştirileceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali, "Bu geceden tam iki hafta sonra, 26 Mayıs'ta en azından ilk doz aşı olmuş yetişkinler için ayrı bir çekilişin kazananını açıklayacağız. Bu duyuru beş hafta boyunca her Çarşamba yapılacak ve kazanan her Çarşamba bir milyon dolar alacak" ifadelerini kullandı.

Kazananlar, Ohio'nun halka açık seçmen kayıt veritabanından seçilecek. Oy vermek için kayıtlı olmayan ancak çekilişe dahil olmak isteyenler, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak bir web sitesi üzerinden kayıt olabilecek.

Toplam 5 milyon dolar olan ödülün maliyetinin federal Covid-19 yardım fonundan sağlandığını bildiren DeWine, gelecek muhtemel eleştiriler hakkında şöyle konuştu:



Bazı kişilerin 'DeWine sen delirmişsin. Bu milyon dolarlık çekiliş fikrin para israfı' diyeceğini biliyorum. Ama aslında isteyen herkesin aşıya ulaşabildiği bu dönemdeki gerçek israf, Covid-19 yüzünden kaybedilen canlar"

