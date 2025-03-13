Okul bahçesinde 200 milyon yıllık keşif: 66 dinozor ayak izi bulundu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bulunan bir okulda, 66 tane fosilleşmiş dinozor ayak izi tespit edildi.

Sciencealert'ın haberine göre, okul girişinde sergilenen üç parmaklı ayak izleri bulunan kaya parçasını incelemesi için paleontolog Anthony Romilio ile iletişime geçti. Yapılan analizler, kaya üzerinde erken Jura dönemine, yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait onlarca dinozor ayak izi bulunduğunu ortaya koydu.

Queensland Üniversitesi’nden Romilio, keşfin Avustralya’da bugüne kadar belgelenen en yoğun dinozor ayak izi koleksiyonlarından biri olduğunu belirtti.

Söz konusu kaya parçası, 2002 yılında kömür madencileri tarafından bulundu. Üzerindeki sıra dışı izleri fark eden madenciler, bu fosili Queensland’in küçük kasabalarından Biloela’daki bir okula hediye etti. Kaya, okulun giriş bölümünde sergilendi ancak yıllarca gerçek değeri anlaşılamadı.

Araştırmalar sonucunda, yaklaşık bir metrekarelik kaya parçası üzerinde 66 ayrı dinozor ayak izi bulundu.