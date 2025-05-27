Okul bahçesindeki "koyun yiyen" 10 yıl sonra çiçek açtı

İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki Portchester kasabasında yer alan Wicor İlkokulu'nun bahçesinde 10 yıl önce dikilen tropik bir bitki, ilk kez çiçek açtı. Anavatanı Şili olan Puya Chilensis adlı bu bitki, keskin yaprak kenarları nedeniyle "koyun yiyen" ya da "koyun kapanı" olarak biliniyor.



Yaklaşık 3 metre uzunluğunda (10 fit) çiçek sapı çıkaran bitkinin sarı-yeşil çiçekleri çarşamba günü açtı. Bu olağan dışı gelişme, okulun bahçıvanı Louise Moreton tarafından hem heyecan verici hem de iklim değişikliğinin kaygı verici bir işareti olarak yorumlandı.



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Moreton, “Bu aslında normal şartlarda olmaması gereken bir şey” diyerek, İngiltere'de nisan ayının şimdiye kadarki en güneşli nisan olarak kaydedildiğini, sıcaklıkların 1.7 derece arttığını ve yağışların ise yüzde 47 azaldığını belirtti ve“İklim değişikliğine ilkokul bahçemizden tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

And Dağları’na özgü olan "puya chilensis", sinekkapan bitkisiyle karşılaştırılamayacak kadar iyi bir avcı.



AÇLIKTAN ÖLENE KADAR BIRAKMIYOR

Bitkinin "koyun yiyen bitki" olarak adlandırılmasının nedeni, gövdesinin alt kısmındaki uzun dikenlerle vahşi doğada yaşayan hayvanları yakalayabilmesi ve onları açlıktan ölene kadar bırakmaması. Puya chilensis, öldürdüğü hayvanların leşi çürüdükten sonra kendi doğal gübresini elde ediyor ve bu şekilde büyüyor.

İngiliz bitki bilimciler, kötü ününe rağmen korkulacak bir şey olmadığını, bitkiyi "sıvı gübre bağımlısı haline getirdiklerini" belirtti. BBC’ye konuşan Cara Smith, “Doğal diyetiyle beslemeye çalışmamız sorun çıkarabilir” ifadesini kullandı.

