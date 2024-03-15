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Okul saldırganının babası da suçlu bulundu

ABD'de 2021 yılında Michigan eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen Ethan Crumbley’in babası James Crumbley, oğlunun suçunda sorumluluğu olduğu için kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu.

Okul saldırganının babası da suçlu bulundu

’de 30 Kasım 2021’de Michigan eyaletinde Oxford Lisesi’ne silahlı düzenleyen 15 yaşındaki Ethan Crumbley, 4 öğrenciyi öldürerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baba James Crumbley (47), dün oğlunun kullandığı silahı evde güvenli bir şekilde emniyete almadığı ve olayda ihmali olduğu için kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu.

ANNESİ DE SUÇLU BULUNMUŞTU

Ethan’ın annesi Jennifer Crumbley, 6 Şubat’ta oğlunun 4 kişiyi öldürmesinde ebeveyn ihmali göz önünde bulundurularak kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.

James ve Jennifer Crumbley, ABD'de çocuklarının silahlı saldırısından sorumlu tutulan ilk ebeveynler oldu.

Michigan Bölgesi Yöneticisi Dave Coulter karar ile ilgili olarak, saldırıda hayatını kaybeden çocukların ismini sayarak “Bu karar Madisyn, Tate, Hana ve Justin'i geri getirmeyecek ama bu aileler ve toplum için adalettir ve bunun için minnettarım.

Ayrıca Savcı Karen McDonald ve ekibine bu çığır açıcı davadaki özverili çabaları için de minnettarım” dedi.

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