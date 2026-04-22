Okul saldırısı tehditi İsveç'te 16 okulu kapattırdı

İsveç 'in Borlange kasabasında okul saldırısı olacağı tehditi yetkilileri harekete geçirdi. 16 devlet okulu geçici süre eğitime ara verdi.

Polis , yaptığı açıklamada, "Borlange'deki okullara yönelik tehditler" hakkında ihbarlar aldıklarını açıkladı. Devlet okullarının eğitime ara vermesinin ardından özel okulların da bu kararı takip ettiği belirtildi. Tehdidin "okulda silahlı saldırı " ile ilgili olduğu ve sosyal medyada da yayıldığı ifade edildi.

Borlange belediyesi yaptığı açıklamada, "Karar, okul faaliyetlerine yönelik potansiyel bir şiddet tehdidi nedeniyle önlem alma amaçlı." dedi.

Belediye, gün boyunca kapalı kalacak 16 anaokulu, ilkokul ve ortaokulu listeledi. Birçok özel okul da bağımsız olarak kapanma kararı aldı. Okulların geçici de olsa kapanmasının 3 bin çocuğu etkilediği açıklandı.

Yaklaşık 45.000 nüfuslu Borlange kasabası, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

İsveç'te 2025'te, 35 yaşındaki bir silahlı saldırgan Orebro'daki bir yetişkin eğitim merkezine saldırı düzenlemiş ve 10 kişiyi öldürmüştü. Polisin bu saldırının ardından olası saldırı tehditlerini daha ciddiye aldığı belirtiliyor.