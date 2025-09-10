Okul saldırısına hazırlanan çocuk tutuklandı, evinden cephane çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde "okul saldırganlarına takıntılı" olduğu düşünülen 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun, saldırı niyetine dair sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklandığını ve evinde 23 silah ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Çocuk hafta sonu Seattle’ın güneyindeki Pierce County’de evine yapılan özel tim baskınında gözaltına alındı.



Evde duvarlara monte edilmiş taktik tarzı tüfekler ve tabancalar bulundu.

Çocuğun odasında, bir kaplumbağa kafesinin altındaki ağır bir sırt çantasının içinde şarjörler bulundu.



Bu şarjörlerin üzerindeki yazılarda toplu okul saldırılarına atıflar yapıldığı anlaşıldı.



Polisin açıklamasına göre çocuğun sosyal medya paylaşımlarından birinde “21 yaşıma geldiğimde insanları öldüreceğim” yazıyordu.



Bir diğerinde ise “her şey bitti! zamanım neredeyse geldi!” ifadeleri yer aldı.



Polis, çocuğun ebeveynlerine yönelik soruşturmanın sürdüğünü söyledi.