Okulda arı krizi! Böcek ilacı 15 öğrenciyi hastanelik etti

Japonya'da bir öğretmeninin sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etmesi sonucu 15 ilkokul öğrenci hastanelik oldu.

Okulda arı krizi! Böcek ilacı 15 öğrenciyi hastanelik etti

'nın Kyoto eyaletinde bulunan Joyo şehrindeki Teroda Minami İlköğretim Okulu'nda arı paniği yaşandı.

Bir öğretmeninin sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etmesinin ardından 15 öğrencide boğaz yanması ve göz yaşarması gibi belirtiler ortaya çıktı.

Okul yönetiminin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Böcek ilacından etkilendiği belirlenen 15 öğrenci kısa süre sonra taburcu edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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