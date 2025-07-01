Okulda içtiği içecek 5 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Peterborough Belediye Binası’nda görülen duruşmada, Benedict’in 2021 yılının Aralık ayında okuldayken iki kez kustuğu ve daha sonrasında aniden yere yığıldığı belirtildi. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi kapsamında kalp masajı yapıldı ancak Benedict, kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti.

Süt, yumurta ve bazı kuruyemişlere alerjisi olan Benedict'in ölüm nedeni, gıda kaynaklı anafilaksi olarak kaydedildi.



Benedict’in dört yaşındayken üstün zekâlılar topluluğu Mensa’ya kabul edildiğini söyleyen acılı anne, oğlunun alerjilerinin bilincinde olduğunu ve okul yönetimine alerjiyle ilgili bir kriz yönetim planı sunulduğunu iddia etti.



NE OLMUŞTU?

Soruşturmayı yürüten adli tabip Elizabeth Gray, Benedict’in olaydan bir gün önce hasta olduğu için okula gönderilmediğini ancak ertesi gün, tekrar okula döndüğünü belirtti. O gün evinden getirdiği bir bisküviyi yiyen küçük çocuğa sınıf öğretmeni tarafından yulaf sütü teklif edildi, fakat Benedict bunu içmeyi reddetti.

Kısa süre sonra iki kez kusan Benedict, dışarı çıkarıldıktan sonra yere yığıldı. Olayın ardından talihsiz çocuğa müdahale edildi ancak tüm çabalara rağmen Benedict kurtarılamadı.



Soruşturma devam ediyor...



