Okulda yemeğin içinden ölü yılan çıktı, 100’ü aşkın çocuk hastalandı

Hindistan’daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), ülkedeki bir okulda servis edilen yemeğin içinden ölü yılan çıktığı ve yemeğin içindeki yılan çıkarıldıktan sonra çocuklara servis edildiği yönündeki haber ve bilgileri soruşturduklarını açıkladı.

NHRC’nin açıklamasında, “Aşçının içindeki yılanı çıkardıktan sonra yemeği çocuklara servis ettiği ifade ediliyor” denildi. Bu olayın ardından 100’den fazla çocuk rahatsızlandı.



AİLELER, YOL KAPATMA EYLEMİ YAPTI



Kurumun açıklamasına göre, olay geçen hafta ülkenin en yoksul eyaletlerinden Bihar’ın Mokama kentindeki bir devlet okulunda yaşandı. Komisyon, yerel hükümet yetkilileri ve emniyet birimlerinden öğlen yemeğini yedikten sonra “100’den fazla çocuğun rahatsızlandığı” ile ilgili haber ve bilgileri incelemesini istedi.



Çocukların aileleri de olayı tepkiyle karşıladı, aileler protesto gösterisi düzenledi. Çocukların öğle yemeği ile bağlantılı olarak hastalanmasının ardından köylüler, yol kapatma eylemi yaptı.



“ÇOCUKLARIN İNSAN HAKLARI İHLAL EDİLDİ”



Hindistan’daki devlet okullarında çocukların eğitimlerine devam edebilmesine de katkıda bulunmak için ücretsiz öğle yemeği veriliyor. Komisyon, yaşanan son olayın ardından eyalet ve emniyet yetkililerinden, çocukların sağlık durumu da dahil olmak üzere olayla ilgili “detaylı bir rapor” talep etti.



Kurumun açıklamasında, bunun “çocukların insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi” anlamına geldiği ifade edildi.



2013 yılında da Bihar’ın Saran bölgesinde tarım ilacıyla kontamine olmuş bir yemeği yiyen 23 öğrenci hayatını kaybetmişti.

