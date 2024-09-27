Okullarda domuz eti içermeyen menü talebi reddedildi: "Göçmenler geleneklere uyum sağlamalı"

Slovenya’da Müslümanların "ilköğretim okullarında domuz eti içermeyen menü çıkarılması" talebi reddedildi.

Slovenya’daki İslam Birliği, ilköğretim okullarında çocuklara sık bir şekilde domuz eti içeren yemek verildiğini ve bu günlerde Müslüman çocukların sadece ekmek ve elma yediklerine dikkat çekerek domuz eti içermeyen menü talebinde bulundu.

İslam Birliğinden yapılan açıklamada, söz konusu talebe “okulların restoran olmadığı ve bu talebi yerine getirebilecek kadroya sahip olunmadığı” cevabı verildiği duyuruldu.

GÖÇMENLER YERLER GELENEKLERE UYUM SAĞLAMALI

Açıklamada, “Slovenya’daki okulların büyük bir kısmı, Hristiyan geleneklerinin dikte ettiği şekilde cuma günleri ve Kül Çarşambası günü öğrencilere balık sunabiliyorsa o halde Müslüman öğrenciler için de domuz içermeyen menü talebinin değerlendirilmeye alınması gerekir” ifadeleri kullanıldı.

Ljubljana İslam Kültür Merkezi'nden Ela Poric, okullarda haftada ortalama 2-3 gün domuz eti servisinin sağlıklı beslenme standartlarına uygun olmadığını belirtti. Slovenya’da yaklaşık 100 bin Müslüman yaşamakta ve bu nüfusun göçle arttığına dikkat çekildi. Bazı Müslüman aileler, yemek tedarik eden firmalara domuz eti içermeyen menü talebinde bulunduklarında, “göçmenlerin yerel geleneklere uyum sağlaması gerektiği” yanıtını aldıklarını ifade ettiler.

Poric, bu durumun eğitim alanında kabul edilemez olduğunu vurguladı; okulların farklılıklara saygı gösteren yerler olması gerektiğini belirtti.

"ÇOCUKLARINA ALTERNATİF HAZIRLAYABİLİRLER"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Slovenya İlköğretim Okulu Müdürleri Birliği Başkanı Mojca Mihelic ise daha önce öğrencilere vegan menü seçeneği sunulması talebi de aldıklarını vurgulayarak, “Eğitim kurumlarının gıda kurumları olmadığını kamuoyunun artık nihayet anlamasını talep ediyorum. Eğitim kurumları, kreş de değildir, finansal kurum da” ifadelerini kullandı.

Mihelic, soruna ilişkin çözüm için okulların menüde bulunan etlerin hangi türden olduğunu net bir şekilde belirtmesini ve ayrıca okulların menülerini önceden yayınlamalarıyla birlikte Müslüman ailelerin menüde domuz eti bulunduğu günlerde çocukları için bir alternatif hazırlayabileceklerini söyledi.