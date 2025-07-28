Okyanus altında kabus: Denizcilik felaketinin zehirli mirası

Sri Lanka kıyılarında gönüllüler hala, 2021 yılında X-Press Pearl gemisinin batmasıyla okyanusa yayılan milyarlarca zehirli plastik atığı temizlemeye çalışıyor.

Çıkan yangın ve ardından geminin batışı, sadece plastik değil; nitrik asit, motor yağı, kurşun, lityum pilleri ve epoksi reçinesi gibi deniz yaşamına son derece zararlı maddeleri de okyanusa karıştırdı.

O dönem sahile vuran ölü kaplumbağalar, yunuslar ve balıklar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ancak bilim insanlarına göre, hasar yalnızca o anla sınırlı kalmadı. Yeni araştırmalar, plastiklerin zamanla daha da zehirli hale geldiğini ortaya koyuyor.

BÜYÜK ZEHİRLİ BİR SÜNGER

Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden çevre kimyacısı Dr. David Megson, mikroplastik atıkların "okyanustan kimyasalları emerek büyük zehirli bir süngere dönüştüğünü" söylüyor.

Gönüllüler ilk günlerde günde 300-400 kilo atık toplarken, ilerleyen zamanlarda bu miktar birkaç kiloya kadar düştü. Kumun altına gömülen mikroplastikler, temizlenmesi neredeyse imkânsız hale geldi.