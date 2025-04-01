Okyanus üzerinde panik: Bir yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı

Endonezya'nın Bali adasından Melbourne'e seyahat eden bir Avustralya havayolu şirketine ait uçak, Hint Okyanusu üzerinde bir yolcunun uçağın kapısını açmaya çalışması sonucu geri dönmek zorunda kaldı.



Şirketin açıklamasında, "31 Mart Pazartesi gecesi Denpasar'a geri dönen uçakta, yolculardan biri uçağın kapılarından birini açmaya çalıştı ve mürettebatımıza kötü davrandı" ifadeleri yer aldı.



Yolcunun Bali'deki yerel yetkililer tarafından uçaktan indirildiği belirtildi.



Sosyal medyada yer alan bir videoya göre, bir kadın, mürettebatı uyaran bir uyarı sinyali gelmeden önce kapının kolunu kaldırmayı başardı.



Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten alınan verilere göre, uçağın uçuştan yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu üzerinde geri döndüğü görüldü.



Uçakta tam olarak kaç yolcu ve mürettebat bulunduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.