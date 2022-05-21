Okyanuslar için gözlemevi

Avrupa Komisyonu’nu okyanusların ve denizlerin korunması için bir bilgi yayma platformu başlattı.

Yeni platform denizcilikle ilgili sektörlerin sosyo-ekonomik bileşenlerine odaklanacak. AB Mavi Ekonomi Gözlemevi, okyanuslar, denizler ve kıyılarla ilgili endüstrilerin faaliyetleri hakkında veri eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

Bu veri boşluğunun giderilmesiyle AB, sürdürülebilir ve iklim açısından nötr bir mavi ekonomi inşa etmek için politika yapıcıların ve işletmelerin kararlar almasına yardımcı olmayı planlıyor.

Ayrıca platform, Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde yeni politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi ile ilgili bilgiler de sağlayacak.